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台美貿易倡議第2階段談判落幕　聚焦農業、勞動、環境

▲行政院經貿辦總談判代表鄧振中，召開記者會說明台美21世紀貿易倡議第二階段談判結果。（圖／記者陳威叡攝）
▲行政院經貿辦總談判代表鄧振中，召開記者會說明台美21世紀貿易倡議第二階段談判結果。（圖／記者陳威叡攝）

記者陳威叡／台北報導

台美21世紀貿易倡議協定第二階段第二次實體談判在經過五天會議後，於今（3）日下午結束，雙方談判代表進行長時間馬拉松式會議，並舉行一場利害關係人座談，就農業、勞動、環境三個章節充分交換意見。對此行政院經貿辦表示，雙方對於文本內容均有充分討論，對彼此法律制度及行政措施也有更多相互理解，會議收獲豐富，對後續談判具有相當大的助益。

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經貿辦說明，在環境議題上，雙方討論如何深化貿易與環境議題的合作，包括推動綠色企業、綠色就業與經濟去碳化，亦討論交換貿易與環境相關議題資訊，及共同推動自然資源保育等環境保護議題，應對急迫的環境挑戰。

在勞動議題方面，雙方討論如何推動保障國際認可的勞動權益，包括消除全球供應鏈中的強迫勞動，並討論企業於協助保障勞動權益所扮演之角色與責任。台美也將合作發展更具包容性的貿易政策，創造更多機會，促進性別平等，彰顯貿易可以成為良善的正面力量。

農業議題上，雙方談論如何透過科學、以風險為基礎的決策、採取透明完善法規作法等方式，尋求可促進農業貿易法規。此外，台美也討論促進糧食安全及創新技術等生產作法的合作機制，以提高農業生產力，減少土地、水及燃料使用，有助於氣候調適及韌性。

此次美方除相關代表團來台參與會議之外，另有美國參眾兩院國會專業幕僚自行組成跨黨派觀察團，分別來自眾議院歲計委員會及參議院財政委員會，並利用此行與行政院經貿談判辦公室交換意見。

會議最後由台美雙方共同舉辦利害關係人座談，雙方聽取共約20多位團體代表闡述相關立場，為臺美貿易協定提供具建設性的各項看法。

經貿辦表示，此次實體會議相當緊湊且繁忙，感謝外交部、內政部、經濟部、勞動部、農業部、衛福部、金管會、環境部及海委會等部會參與和協助，後續將續偕同行政院各部會與美方進行工作層級會談以達更多共識，增進國家利益，致力完成第二階段的談判。

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