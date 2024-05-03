台美貿易倡議第2階段談判落幕　聚焦農業、勞動、環境

我是廣告 請繼續往下閱讀
在勞動議題方面，雙方討論如何推動保障國際認可的勞動權益，包括消除全球供應鏈中的強迫勞動，並討論企業於協助保障勞動權益所扮演之角色與責任。台美也將合作發展更具包容性的貿易政策，創造更多機會，促進性別平等，彰顯貿易可以成為良善的正面力量。
農業議題上，雙方談論如何透過科學、以風險為基礎的決策、採取透明完善法規作法等方式，尋求可促進農業貿易法規。此外，台美也討論促進糧食安全及創新技術等生產作法的合作機制，以提高農業生產力，減少土地、水及燃料使用，有助於氣候調適及韌性。
此次美方除相關代表團來台參與會議之外，另有美國參眾兩院國會專業幕僚自行組成跨黨派觀察團，分別來自眾議院歲計委員會及參議院財政委員會，並利用此行與行政院經貿談判辦公室交換意見。
會議最後由台美雙方共同舉辦利害關係人座談，雙方聽取共約20多位團體代表闡述相關立場，為臺美貿易協定提供具建設性的各項看法。
經貿辦表示，此次實體會議相當緊湊且繁忙，感謝外交部、內政部、經濟部、勞動部、農業部、衛福部、金管會、環境部及海委會等部會參與和協助，後續將續偕同行政院各部會與美方進行工作層級會談以達更多共識，增進國家利益，致力完成第二階段的談判。