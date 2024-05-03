孝親楷模及績優學生！中鋼公司舉辦高雄市小港區母親節感恩表揚
中鋼公司於今(3)日上午，在小港區明義國中活動中心，舉辦高雄市小港區113年度母親節感恩慶祝大會，會中頒獎表揚孝親楷模及績優學生，以資鼓勵，並和與會師生提前歡度母親節。
記者黃守作／高雄報導
高雄市小港區113年度母親節感恩慶祝大會，是由明義國中校長洪自強主持，有高雄市政府教育局督學林美伶、小港區區長周益堂、中鋼公司行政部門助理副總經理黃茂源、公共事務處處長孫宏魁、組長張逢展，以及小港區各級學校校長，參加的師生及家長200餘人與會，場面溫馨感人。
會中頒獎表揚小港區各國中、國小推薦之28位孝親楷模及其家長，以及榮獲中鋼績優獎學金的51位同學代表，以資鼓勵。
明義國中校長洪自強表示，非常榮幸再次共同承辦慶祝母親節這意義非凡的活動，感謝中鋼長期以來支持地方教育發展，並在學校活動及事務推動上，給予相當大的幫助，展現企業社會責任，並期許獲得孝親楷模表揚及績優獎學金的同學們，除了持續努力勤勉向學，未來在社會上發光發熱外，還是要孝順父母，將父母無私的愛一代接一代傳遞下去。
中鋼公司行政部門助理副總經理黃茂源指出，中鋼為弘揚傳統孝道美德、勉勵學子勤學向上，並協助提升地方教育文化內涵，乃與小港區各國中、國小共同舉辦母親節感恩慶祝大會。
中鋼公司行政部門公共事務處處長孫宏魁說，中鋼於1995年開始在小港區舉辦孝親楷模頒獎活動，今年在典禮中也增加多項音樂演出，讓參與活動的家長及學生們均感受到母愛親情的偉大，也提前向在場的所有媽媽們祝賀母親節快樂。