全聯挖到「65元海鮮」婆媽爽到！端上桌全家吃光：水準比菜市場高

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貼文曝光後，不少婆媽紛紛回應「哇！終於有人開箱全聯吳郭魚了，真的蠻便宜又大隻」、「全聯的魚，不管是吳郭魚還是鱸魚，鱗片跟內臟 都處理的比傳統市場還乾淨，真讓人放心」、「全聯的吳郭魚真的超級讚，沒有土味魚肉也很嫩，有時候是63元，售價不一定，品質很不錯又好吃，端上桌都吃光光」、「全聯吳郭魚真的是好吃又便宜，殺得非常乾淨」、「全聯魚類處理真的超乾淨，比菜市場水準還高」。
吳郭魚市場價格、全聯PK！生存力超驚人「竟是百大外來入侵物種」
而《NOWnews》記者因為經常到全聯買菜，其實有多次看到該網友提到的吳郭魚，售價大約都是落在60元至70元上下，如果遇到8折時更加的便宜，一條只要48元至55元左右，但記者本身沒有在菜市場買菜的習慣，所以也不清楚菜市場的吳郭魚行情價，但對於買菜族小白來說，看到一整尾的吳郭魚只要60元上下，而且不僅蠻大隻還處理宰殺好，的確非常吸引人購買。
實際查詢「漁產品全球資訊網」的價位，5月3日台北平均成交價格是一公斤118.9元，平均100公克是11.8元，如果按照全聯販售該吳郭魚一台斤來算的話，600公克應該是71元左右，不過全聯只販售65元，看起來跟行情價差不多，但像是嘉義平均成交價格一公斤92元，換算買到跟全聯一樣大小的吳郭魚就只要55元，全聯就比較貴一些，但整體還是在平均值，沒有高於行情太多。
而值得一提的是，吳郭魚別名又稱非洲鯽魚、南洋鯽仔等，是經由台灣養殖改良之後又稱「台灣鯛」，由於吳郭魚的繁殖速度跟生存能力都非常驚人，不論是在湖邊、河畔甚至是池塘的淺水當中都可以看到其蹤跡，嚴重危害到原生魚種的生存空間，後來還被列入「世界百大外來入侵種」的名單當中！
吳郭魚做法超簡單！古早味「紅燒吳郭魚」廚師教你做
說到吳郭魚的做法，除了清蒸之外，也有不少人喜愛吃紅燒吳郭魚，型男廚師吳秉承就曾經在自己頻道教學過，前置作業準備材料需要青蔥3支、薑20克、辣椒一根、蒜頭6顆以及一尾吳郭魚，先將青蔥切成段，蒜頭拍一拍、辣椒切片以及薑切絲條狀都可以，接著把吳郭魚清洗乾淨後，在肚子上畫刀放下鍋去煎，接著將魚肉煎到表皮金黃即可加入蔥白、蒜頭、薑片等材料，直接爆香。
爆香完成之後倒入米酒、醬油、胡椒粉、糖、蔭油膏或者醬油膏、水等，接著把鍋蓋蓋上去燜煮三分鐘左右翻面，翻完面之後開大火繼續燜煮，等到湯汁開始變成濃稠之後就已經要完成了，最後加入辣椒、蔥綠放進去，起鍋前加入一點香油，拌炒一下就起鍋囉！下次在家想要嘗試這道紅燒吳郭魚的民眾，去全聯買吳郭魚回家也能輕鬆按照步驟做出佳餚！