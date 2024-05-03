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帥氣黑汪「養2年半全身褪色」！竟變靈氣白犬　爸曬對比照曝原因

▲美國4歲小狗巴斯特原先是一隻帥氣的黑毛狗狗，但2年半前卻開始逐漸變色，如今已經完全變身為一隻擁有雪亮白毛的小狗。（圖／翻攝自Reddit）
▲美國4歲小狗巴斯特原先是一隻帥氣的黑毛狗狗，但2年半前卻開始逐漸變色，如今已經完全變身為一隻擁有雪亮白毛的小狗。（圖／翻攝自Reddit）

記者賴禹妡／綜合報導

美國4歲小狗巴斯特（Buster）原先是一隻帥氣的黑毛狗狗，但2年半前卻開始逐漸變色，如今已經完全變身為一隻擁有雪亮白毛的小狗。飼主也在網路上曬出多張巴斯特的過渡期照片，並曝光牠毛色轉換的過程，超離奇的對比曝光後，引來大批網友朝聖直呼「從沒見過這種事。」

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美國奧克拉荷馬州一名男子麥特（Matt Smith），在國外論壇Reddit曬出自家毛孩巴斯特的照片，並表示「過去2年半的時間內，4歲的巴斯特已經完全從一隻黑狗變成白狗。」麥特透露，起初他發現巴斯特的嘴巴及下巴周圍出現白斑，白斑的範圍也隨著時間逐漸蔓延到全身。

▲美國4歲小狗巴斯特（Buster）原先是一隻帥氣的黑毛狗狗，但2年半前卻開始逐漸變色，如今已經完全變身為一隻擁有雪亮白毛的小狗。（圖／翻攝自Reddit）
▲麥特透露，起初他發現巴斯特的嘴巴及下巴周圍出現白斑，白斑的範圍也隨著時間逐漸蔓延到全身。（圖／翻攝自Reddit）
麥特帶著巴斯特就醫檢查後，才得知巴斯特罹患「白斑症」。他也分享多張巴斯特毛色轉換的過渡期照片，表示巴斯特的黑色毛髮會先逐漸消失，甚至還有部分區塊變禿，之後才又長出新的白色毛髮。

照片曝光後，眾人對於巴斯特的轉變感到震驚，紛紛直呼「如果你沒分享這些照片，我絕對不會相信」、「不管是黑狗還是白狗，牠都很漂亮」、「希望這不會影響到狗狗的健康」。根據國外寵物網站指出，白斑症好發於寵物成年早期，且多半是從臉部開始擴散，目前沒有治療方法能讓寵物毛色恢復，但幾乎不會引起身體不適，因此罹患白斑症的毛孩仍可以健康生活。

▲美國4歲小狗巴斯特（Buster）原先是一隻帥氣的黑毛狗狗，但2年半前卻開始逐漸變色，如今已經完全變身為一隻擁有雪亮白毛的小狗。（圖／翻攝自Reddit）
▲麥特表示巴斯特的黑色毛髮會先逐漸消失，甚至還有部分區塊變禿，之後才又長出新的白色毛髮。（圖／翻攝自Reddit）
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