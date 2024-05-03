「娘烤好」寵愛媽咪 挑戰美魔女辣媽優勝鮮蝦吃到撐

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年逾半百的馮柏恩，曾經是年薪百萬的汽車防爆貼紙超級業務員，當時年僅三十多歲，事業、感情兩得意！詎料突如其來的婚變，讓他的人生跌到谷底！家族為了幫他東山再起，傾囊相授無煙串燒技術！馮柏恩說，為了重展新人生，他從家鄉高雄「中漂」到台中市，落腳點就是黎明商圈，沒想到一待就是21年！
馮柏恩憶及剛創業時，沒有本錢租店面，只好用小發財車在路邊叫賣！由於客人對無煙串燒較為陌生，前三個月的營業額很慘淡，又常被警察盤查開單，讓他十分沮喪，一度想要放棄。幸好有高人指點，要他嘗試低價促銷吸客，果然靠著米血1元、豆干5元策略，讓客人一吃上癮，穩住大批主顧客後，生意大有起色。4年後終於有了自己的店面，並在黎明商圈打出響叮噹名氣。
馮柏恩指出，台中近年來燒烤店如雨後春筍，利潤高、技術門檻低，他不為所動，仍堅持經營無煙串燒，因為沒有油煙和炭灰，對環境和健康都很友善！且銅板價讓客人享受美食之餘，健康和荷包都無負擔！
馮柏恩表示，無煙串燒靠的不是醬香味，而是新鮮食材所散發的原汁原味。馮柏恩挑食材很龜毛，秉持寧缺勿濫，常常是一食材一供應商，例如小卷一定要澎湖的活凍直送；牡蠣也一定要採自澎湖乾淨海域的！烏魚子則是自家姐姐養殖的！泰國蝦只挑公蝦，號稱泰國猛男蝦。新鮮食材加上火候掌控，獨門調味粉及醬汁，每道串燒一上桌就是香氣四溢，好滋味讓客人一口接著一口，欲罷不能！
迎接母親節，娘烤好推出的系列活動中，「美魔女套餐」包括豬撞牆（豬五花包鮮蝦）、雞屁股、雞皮、筊白筍、玉米筍，原價322元，優惠價288元。上述串燒因為富含膠原蛋白、低熱量、有助美白，是女性客人到店必點的招牌菜單，遂有「美魔女套餐」稱號！
此外，「美魔女辣媽」票選活動，即日起至五月底截止，凡到店內消費「美魔女套餐」的女性客人，從18歲到80歲，只要證明已升格為媽媽級，並將生活照PO到該店粉絲頁（需標示年次），活動截止後，該店將依據按讚人數選取優勝前三名，依年齡給予等同隻數的鹽烤鮮蝦，換句話說，若優勝者高齡80歲，就獎賞80集鮮蝦，巴結媽咪絕不手軟。
馮柏恩當初從無到有，幸賴貴人提拔才能重新站起來，他心懷感恩！眼見景氣低迷，低薪成為年輕人的夢魘，將心比心，憑柏恩很願意將無煙串燒21年豐富的技術經驗傾囊相授，協助年輕人創業，條件是必須使用他獨家特調的醬料，才不致於讓無煙串燒絕佳美味走鐘，讓消費者失望！