中國嫦娥六號「奔月」成功！向月球背面出發 美媒憂太空競賽升溫
中國國家太空局今（3）日下午成功發射長征五號搖八運載火箭，讓搭載的「嫦娥六號」探測器順利奔月，朝向月球背面出發，這是人類首次開展月球背面取樣的工作，將進行月球背面的形貌探測和地質勘察採樣任務。《CNN》報導指出，中國太空計畫邁出雄心勃勃的一步，也標誌著與美國之間的太空競賽升溫。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合中國媒體報導，嫦娥六號於3日下午5點27分，自文昌航天發射場發射，順利進入軌道，發射任務成功。嫦娥六號將前往月球背面南極─艾特肯盆地，這是人類首次開展月球背面取樣的工作，將進行形貌探測和地質勘察、採樣，將月球樣品帶回地球。
一切順利的話，嫦娥六號預計將在53天後返回地球，由於是首次前往月球背面，許多技術也是首次應用，將累積許多寶貴的經驗用於未來的月球探索。另外，嫦娥六號這次奔月也與國際合作，搭載了法國的氡氣探測儀、歐空局的負離子探測儀、意大利的激光角反射鏡、巴基斯坦的立方星等4個國家的衛星項目。
《CNN》報導指出，嫦娥六號這趟任務是對中國航太技術能力的關鍵檢驗，太空領域傳統上由美國和俄羅斯主導，但中國在近年取得了快速進展，同時，也有越來越多國家，像是日本和印度，都投入到登月任務中。
太空再一次受到各國政府關注，新一輪的太空競賽已然升溫。NASA署長納爾遜之前曾在美國國會聽證會上，指出中國的許多太空項目都是披著民用目的，遂行軍事計畫之實。而中國則否認這樣的說法，並藉著嫦娥六號任務與其他國家合作，想證明北京打算和平利用太空，利用航太實力來展開國際外交。