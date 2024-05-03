藍牙耳機掉一隻怎麼找？東大生用「三角形外心性質」　10分鐘找回

中國嫦娥六號「奔月」成功！向月球背面出發　美媒憂太空競賽升溫

▲中國「嫦娥六號」順利發射奔月，將開展月球背面的形貌探測和地質採樣任務。《CNN》報導指出，中國太空計畫邁出雄心勃勃的一步，也標誌著與美國之間的太空競賽升溫。（圖／翻攝自央視新聞）
▲中國「嫦娥六號」順利發射奔月，將開展月球背面的形貌探測和地質採樣任務。《CNN》報導指出，中國太空計畫邁出雄心勃勃的一步，也標誌著與美國之間的太空競賽升溫。（圖／翻攝自央視新聞）

記者倪浩軒/綜合報導

中國國家太空局今（3）日下午成功發射長征五號搖八運載火箭，讓搭載的「嫦娥六號」探測器順利奔月，朝向月球背面出發，這是人類首次開展月球背面取樣的工作，將進行月球背面的形貌探測和地質勘察採樣任務。《CNN》報導指出，中國太空計畫邁出雄心勃勃的一步，也標誌著與美國之間的太空競賽升溫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合中國媒體報導，嫦娥六號於3日下午5點27分，自文昌航天發射場發射，順利進入軌道，發射任務成功。嫦娥六號將前往月球背面南極─艾特肯盆地，這是人類首次開展月球背面取樣的工作，將進行形貌探測和地質勘察、採樣，將月球樣品帶回地球。

一切順利的話，嫦娥六號預計將在53天後返回地球，由於是首次前往月球背面，許多技術也是首次應用，將累積許多寶貴的經驗用於未來的月球探索。另外，嫦娥六號這次奔月也與國際合作，搭載了法國的氡氣探測儀、歐空局的負離子探測儀、意大利的激光角反射鏡、巴基斯坦的立方星等4個國家的衛星項目。

《CNN》報導指出，嫦娥六號這趟任務是對中國航太技術能力的關鍵檢驗，太空領域傳統上由美國和俄羅斯主導，但中國在近年取得了快速進展，同時，也有越來越多國家，像是日本和印度，都投入到登月任務中。

太空再一次受到各國政府關注，新一輪的太空競賽已然升溫。NASA署長納爾遜之前曾在美國國會聽證會上，指出中國的許多太空項目都是披著民用目的，遂行軍事計畫之實。而中國則否認這樣的說法，並藉著嫦娥六號任務與其他國家合作，想證明北京打算和平利用太空，利用航太實力來展開國際外交。

阻止中國獨霸市場！美國擬與菲律賓聯盟　攻佔鎳加工產業

中國五一連假塞爆！小豬後車廂缺氧暈死　女現場做CPR、路人看傻

新一輪「太空競賽」？NASA署長：中國以民用太空計畫掩護軍事目的

佛州民宅屋頂被「太空垃圾」砸破　NASA證實兇手來自國際太空站

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞