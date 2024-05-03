吳宗憲無預警現身士林地檢署！大方認為了NONO案「當證人」

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧案發經過，NONO遭網紅「小紅老師」等10人指控涉嫌多次性侵、性騷擾，被害人包含芳療師、八大工作者等，最年輕僅15歲。全案北檢去年12月偵結，將其中3案不起訴。事後，芳療師和另名女子向高檢署聲請再議，高檢署認為偵查程序不完備，發回重查，北檢將再度偵辦。至於另外7人，由於北檢無管轄權，移轉士林地檢署，士檢分成「偵字案」、「他字案」，將NONO列為強制性交、強制猥褻等罪被告，指派婦幼保護專組檢察官偵辦。
昨天NONO二度前往士林地檢署應訊，對於案情三緘其口，今天吳宗憲突然現身士檢，根據《Ettoday新聞雲》報導，面對記者詢問，吳宗憲大方承認自己是為了NONO的事情前來地檢署，更笑稱自己是來當證人，不然難道是加害人？當被問及「有沒有覺得NONO行為很可恥？」吳宗憲則委婉指出，不予置評，交給法律去處理，隨後轉身去領580元的車馬費。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110