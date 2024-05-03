連線報導／《芙》安雅沙漠飛車爆無照駕駛！雷神模仿祖父變怪大叔
導演喬治米勒、男女主角安雅泰勒喬伊、「雷神」克里斯漢斯沃，今（3）日出席《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》澳洲雪梨與台灣的連線記者會。片中安雅在沙漠中展現高超車技，瘋狂追殺敵人，如今她卻自爆：「其實我現在還沒拿到駕照。」克里斯化身怪人反派「狄門特斯」，靈感來源竟是模仿親祖父。
記者黃雅琪／台北－雪梨連線報導
安雅泰勒喬伊飾演芙莉歐莎，在片中上演沙漠動作戲、飛車特技精彩演出，想不到今日她卻自爆：「其實我現在還沒拿到駕照，我學的只有電影中的技巧，因此我不會正常的駕駛技術，只會特技。」安雅透露，她與特技替身在前往澳洲拍攝的1年前就已經開始密切訓練，包括騎機車、駕駛交通工具、重訓等：「我和我的特技替身一起訓練，我們感情好得像姊妹一樣。」
克里斯漢斯沃以《雷神索爾》主角走紅全球，這回在《芙莉歐莎》罕見演出反派角色「狄門特斯」，電影開拍2年前拿到劇本時，克里斯就已經開始構思如何詮釋角色：「聲音的部分，我的靈感來源是祖父，有點古怪像動物一樣的聲音，有點粗糙，還有動作、步態等等。」搭配上假牙、假鼻子以及特殊造型完整角色。
克里斯跨出英雄角色框架，扮演反派崩壞大叔很開心：「我扮演英雄多年，有很多限制，扮演反派則是非常自由的，因為反派和真實的人類一樣有瑕疵，不像英雄看起來處處完美。我們都知道人類很複雜很矛盾，因此扮演這樣的角色非常有趣。」
片中他隨身攜帶一隻玩偶熊，其實是反映角色的情感歷程，克里斯說：「小時候受到虐待、腦部發展不全，我們看到40歲男人像小孩一樣耍脾氣，玩偶熊就是他因為暴力、創傷，而長不大的象徵。」《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》5月22日全台熱映。
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