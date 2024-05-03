歐陽娜娜獨扛家計真相曝！女星爆她賺更多 妮妮：我每晚給她磕頭
歐陽龍與傅娟的二女兒歐陽娜娜，一直被外界視為是家中的經濟來源、獨扛家計，日前她在中國大陸真人秀節目《是女兒是媽媽》提及此事，被女星趙小棠爆料：「妳姊賺的比妳多。」姊姊歐陽妮妮也笑說：「我每天晚上都要給她磕頭。」其實3姊妹都有在工作，只是歐陽娜娜曝光率高才造成誤解。
記者黃雅琪／綜合報導
傅娟與3名女兒歐陽妮妮、歐陽娜娜和歐陽娣娣，一起登上中國大陸真人秀節目《是女兒是媽媽》，時不時的談論起歐陽家中的故事。近日，歐陽娜娜提到「獨扛家計」一事，女星趙小棠聽完立刻回說：「說什麼呢！妳姊賺的比妳多。」歐陽妮妮也配合演出，假裝落淚：「妳知道嗎？我每天晚上都要給她磕頭，妳看我膝蓋這邊。」
歐陽娜娜見狀，識相的立刻接話：「等會關攝影機以後，就馬上磕一個。」姊妹開玩笑歸開玩笑，歐陽娜娜還是替姊姊抱屈：「他們覺得我姊姊是那種姊姊，對我跟我妹都特別壞。」笑說妹妹娣娣綽號就叫「討人厭」，歐陽妮妮都會叫自己「老娜」，就是「老妹」的意思，沒想到因此被誤會是在罵家人，其實只是親暱稱呼而已。
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