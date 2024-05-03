余天女婿遭逮捕！余筱萍一聽妹夫被抓大笑　「小孩要記得帶回來」

歐陽娜娜獨扛家計真相曝！女星爆她賺更多　妮妮：我每晚給她磕頭

▲歐陽娜娜上節目談獨扛家計，女星趙小棠爆歐陽妮妮賺更多，歐陽妮妮搞笑回應：「我每晚給她磕頭。」（圖／IG nanaouyang）
▲歐陽娜娜上節目談獨扛家計，女星趙小棠爆歐陽妮妮賺更多，歐陽妮妮搞笑回應：「我每晚給她磕頭。」（圖／IG nanaouyang）

記者黃雅琪／綜合報導

歐陽龍與傅娟的二女兒歐陽娜娜，一直被外界視為是家中的經濟來源、獨扛家計，日前她在中國大陸真人秀節目《是女兒是媽媽》提及此事，被女星趙小棠爆料：「妳姊賺的比妳多。」姊姊歐陽妮妮也笑說：「我每天晚上都要給她磕頭。」其實3姊妹都有在工作，只是歐陽娜娜曝光率高才造成誤解。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲歐陽娜娜（左）和歐陽妮妮姊妹感情融洽。（圖／歐陽妮妮微博）
▲歐陽娜娜（左）和歐陽妮妮姊妹感情融洽。（圖／歐陽妮妮微博）
傅娟與3名女兒歐陽妮妮、歐陽娜娜和歐陽娣娣，一起登上中國大陸真人秀節目《是女兒是媽媽》，時不時的談論起歐陽家中的故事。近日，歐陽娜娜提到「獨扛家計」一事，女星趙小棠聽完立刻回說：「說什麼呢！妳姊賺的比妳多。」歐陽妮妮也配合演出，假裝落淚：「妳知道嗎？我每天晚上都要給她磕頭，妳看我膝蓋這邊。」

▲歐陽娜娜（左二）被傳是家中主要經濟來源，歐陽妮妮（左一）曾公開抱怨歐陽龍（中）對娜娜偏心。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）
▲歐陽娜娜（左二）被傳是家中主要經濟來源，歐陽妮妮（左一）曾公開抱怨歐陽龍（中）對娜娜偏心。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）
歐陽娜娜見狀，識相的立刻接話：「等會關攝影機以後，就馬上磕一個。」姊妹開玩笑歸開玩笑，歐陽娜娜還是替姊姊抱屈：「他們覺得我姊姊是那種姊姊，對我跟我妹都特別壞。」笑說妹妹娣娣綽號就叫「討人厭」，歐陽妮妮都會叫自己「老娜」，就是「老妹」的意思，沒想到因此被誤會是在罵家人，其實只是親暱稱呼而已。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道

  

歐陽娜娜曾被同學霸凌！自爆細節：被圖釘扎滿洞　媽媽傅娟好自責

歐陽娜娜狂叫大15歲男星「爸爸」被罵翻　首度回應了：有什麼不行

歐陽娜娜3姊妹合體！帶媽媽傅娟上「真人秀節目」全家奔中國撈錢

歐陽娣娣上選秀節目挨轟！歐陽娜娜「開嗆6字」霸氣護妹反擊酸民

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞