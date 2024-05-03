鍾鎮濤遭爆「濫用特權」插隊入座香港名店！網友兩極看法曝光
71歲資深港星「阿B」鍾鎮濤過往形象良好，非常親民，走在街頭遇到粉絲，也會大方合照，但日前他卻遭到網友爆料，利用特權在香港著名的餐廳「澳洲牛奶公司茶餐廳」插隊入座，掀起熱議。
記者施以慧／綜合報導
根據該位網友爆料，他曾在五一勞動節時，前往澳洲牛奶公司茶餐廳排隊吃飯，前方突然有個男人帶著兩個小妹妹走向工作人員，表示：「3個人，可不可以安排一下？」網友聽見聲音相當熟悉，回頭一看發現竟是港星鍾鎮濤，且工作人員也很快的就安排好座位，讓鍾鎮濤一行人入座，讓網友傻眼：「當時負責安排座位的店員其實已經離開了，鍾鎮濤好像在對空氣說話，不過店家沒有當他是空氣，真的很快安排了他入座。」網友還怒批該店家很跩，皇帝來了都要乖乖排隊，沒想到是真的，「他想誰插隊就誰插隊。」
貼文曝光後立刻掀起熱議，但反應卻相當兩極，有網友指責鍾鎮濤不該利用明星身分插隊，也有一派人認為是餐廳做法有問題，但也有人表示這種情況很常見，只要餐廳願意沒有不行，另外也疑問是否是餐廳一向對長者及孕婦有優先安排，而鍾鎮濤今年已經71歲，優先入座不足為奇，粉絲則表示也有可能鍾鎮濤早已預約，或與業者熟識，才不用排隊。
網友看法不一，有網友怒批鍾鎮濤插隊的行為相當沒有素質，但也有不少人認為「一把年紀了還是明星，優待也正常」、「他很老啊，而且不爽可以別吃，一般看到大排長隊還去擠的都覺得無語」、「店家給別人插隊甚至免單都沒問題，不做誰的生意也沒問題，這是生意啊，又不是政府提供的社會服務，講什麼公平不公平」。
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