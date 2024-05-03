李亦伸專欄／尼克在次輪對決「略佔上風」　但我更看好溜馬勝出

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尼克對溜馬，尼克有幾個絕對優勢：
1、Jalen Brunson季後賽場均35.5分，季後賽得分王，進攻手段、單打、製造罰球能力和關鍵球把握性，都是季後賽最可怕武器。
2、強硬防守+肢體對抗，任何球隊遇上尼克，戰力、進攻、得分、進攻效率都要七折八扣。
3、意志力+求勝心，季後賽打完第一輪，尼克幾乎是所有季後賽球隊意志力、求勝心、拚勁鬥志最難對抗的球隊。
溜馬球風、團隊跟尼克不同，溜馬並沒有尼克後衛Jalen Brunson這種高規格、主宰力十足進攻之王。但溜馬比賽風格是多點開花，尤其是板凳前鋒Obi Toppin、後衛T.J. McConnell兩名主要替補經常有神來之筆，展現改變比賽能力。
雖然防守效率不行，但溜馬更擅長靠進攻帶動防守，利用快節奏攻防，展現球隊機動性和速度、反擊特色。
溜馬先發、替補之間差距不大，三核心Tyrese Haliburton、Pascal Siakam、Myles Turner，跟五名主要角色球員Andrew Nembhard、Aaron Nesmith、Obi Toppin、T.J. McConnell、Ben Sheppard差距不大，教練在用兵、調度可以更大膽靈活。
溜馬這個系列賽想要拉下尼克，有兩個重點。第一、防守、跟防、換防不能出現太多漏洞和罩門，這是限制Jalen Brunson和尼克進攻唯一戰略。第二、溜馬主控Tyrese Haliburton，溜馬需要他打出核心球星和球隊一哥帶動能力，外線、進攻都要打出侵略性，穩定輸出，展現主宰比賽作為。
Tyrese Haliburton第一輪場均16分、9.3助攻，投籃命中率只有4成35，三分命中率不到3成，進攻掙扎、起伏，三分不準甚至失靈，經常成為溜馬關鍵進攻絆腳石，這是溜馬致命傷。
▲Tyrese Haliburton進攻表現失常，三分命中失魂，系列賽有兩場都是靠角色球員Andrew Nembhard、T.J. McConnell兩人挺身而出，打出絕佳手感和狀況才能剋制公鹿。（圖／美聯社／達志影像）
Tyrese Haliburton需要在尼克系列賽證明自己，除了可能對位防守季後賽得分王Jalen Brunson，溜馬需要他打出真正帶隊球星價值和穩定性。
季後賽第一輪對公鹿，Tyrese Haliburton進攻表現失常，三分命中失魂，系列賽有兩場都是靠角色球員Andrew Nembhard、T.J. McConnell兩人挺身而出，打出絕佳手感和狀況才能剋制公鹿。
如何限制Jalen Brunson，溜馬也得擬定各種戰略，從一對一、包夾到擋拆提前壓迫，迫使Jalen Brunson必須出球或更難創造一對一和出手空間，溜馬得做好各種因應方案。
只要能稍稍限制Jalen Brunson，不讓Brunson打得像第一輪打76人那麼順手，溜馬有機會在G6淘汰尼克。
我的預測：
溜馬4：2淘汰尼克，可能4：3，都是溜馬勝出。
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