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李亦伸專欄／尼克在次輪對決「略佔上風」　但我更看好溜馬勝出

▲NBA美國職籃季後賽次輪，「紐約尼克 VS 印第安納溜馬」系列賽，戰績、防守、團隊、關鍵進攻，都是尼克都略佔上風，但李亦伸看好溜馬。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃季後賽次輪，「紐約尼克 VS 印第安納溜馬」系列賽，戰績、防守、團隊、關鍵進攻，都是尼克都略佔上風，但李亦伸看好溜馬。（圖／美聯社／達志影像）

特約作家/李亦伸

NBA美國職籃季後賽次輪，「紐約尼克 VS 印第安納溜馬」系列賽，戰績、防守、團隊、關鍵進攻，都是尼克都略佔上風。但我看好溜馬，這個系列賽溜馬將以4：2或4：3過關，淘汰尼克。溜馬能勝出關鍵在尼克教練Tom Thibodeau用人精簡，核心就是「七人輪換」，先發主力有三個場均至少出賽41分鐘，完全顛覆「負荷管理」邏輯，尼克這種用人和操法，最終會毀了自己。

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▲尼克隊總教練Tom Thibodeau。（圖／美聯社／達志影像）
▲李亦伸認為，紐約尼克隊總教練Tom Thibodeau，用人精簡，核心就是「七人輪換」，先發主力有三個場均至少出賽41分鐘，完全顛覆「負荷管理」邏輯，尼克這種用人和操法，最終會毀了自己。（圖／美聯社／達志影像）
溜馬只要外線手感不要太失常，堅持打快節奏攻防，拖垮尼克體能，採取各種包夾、換防、壓迫消耗尼克體力，系列賽拉到G6，溜馬就有機會扳倒尼克。

尼克對溜馬，尼克有幾個絕對優勢：

1、Jalen Brunson季後賽場均35.5分，季後賽得分王，進攻手段、單打、製造罰球能力和關鍵球把握性，都是季後賽最可怕武器。

2、強硬防守+肢體對抗，任何球隊遇上尼克，戰力、進攻、得分、進攻效率都要七折八扣。

3、意志力+求勝心，季後賽打完第一輪，尼克幾乎是所有季後賽球隊意志力、求勝心、拚勁鬥志最難對抗的球隊。

溜馬球風、團隊跟尼克不同，溜馬並沒有尼克後衛Jalen Brunson這種高規格、主宰力十足進攻之王。但溜馬比賽風格是多點開花，尤其是板凳前鋒Obi Toppin、後衛T.J. McConnell兩名主要替補經常有神來之筆，展現改變比賽能力。

雖然防守效率不行，但溜馬更擅長靠進攻帶動防守，利用快節奏攻防，展現球隊機動性和速度、反擊特色。

溜馬先發、替補之間差距不大，三核心Tyrese Haliburton、Pascal Siakam、Myles Turner，跟五名主要角色球員Andrew Nembhard、Aaron Nesmith、Obi Toppin、T.J. McConnell、Ben Sheppard差距不大，教練在用兵、調度可以更大膽靈活。

溜馬這個系列賽想要拉下尼克，有兩個重點。第一、防守、跟防、換防不能出現太多漏洞和罩門，這是限制Jalen Brunson和尼克進攻唯一戰略。第二、溜馬主控Tyrese Haliburton，溜馬需要他打出核心球星和球隊一哥帶動能力，外線、進攻都要打出侵略性，穩定輸出，展現主宰比賽作為。

Tyrese Haliburton第一輪場均16分、9.3助攻，投籃命中率只有4成35，三分命中率不到3成，進攻掙扎、起伏，三分不準甚至失靈，經常成為溜馬關鍵進攻絆腳石，這是溜馬致命傷。

▲溜馬靠著當家控衛Tyrese Haliburton砍進17分、10助攻的「雙十表現」，與板凳球員Obi Toppin砍進全隊最高的21分，率隊以120:98擊退公鹿，系列賽也以4勝2敗晉級東區季後賽第2輪。（圖／美聯社／達志影像） ▲Tyrese Haliburton進攻表現失常，三分命中失魂，系列賽有兩場都是靠角色球員Andrew Nembhard、T.J. McConnell兩人挺身而出，打出絕佳手感和狀況才能剋制公鹿。（圖／美聯社／達志影像）

Tyrese Haliburton需要在尼克系列賽證明自己，除了可能對位防守季後賽得分王Jalen Brunson，溜馬需要他打出真正帶隊球星價值和穩定性。

季後賽第一輪對公鹿，Tyrese Haliburton進攻表現失常，三分命中失魂，系列賽有兩場都是靠角色球員Andrew Nembhard、T.J. McConnell兩人挺身而出，打出絕佳手感和狀況才能剋制公鹿。

如何限制Jalen Brunson，溜馬也得擬定各種戰略，從一對一、包夾到擋拆提前壓迫，迫使Jalen Brunson必須出球或更難創造一對一和出手空間，溜馬得做好各種因應方案。

只要能稍稍限制Jalen Brunson，不讓Brunson打得像第一輪打76人那麼順手，溜馬有機會在G6淘汰尼克。

我的預測：

溜馬4：2淘汰尼克，可能4：3，都是溜馬勝出。

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