親子可以更幸福！大榮中學邀曾陽晴分享親職經驗

科博館「前進婆羅洲」特展 揭密消失中的熱帶雨林

▲國立自然科學博物館「前進婆羅洲」特展今起登場，館長焦傳金等人高喊「前進婆羅洲」，邀大家踴躍參觀。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.3)
▲國立自然科學博物館「前進婆羅洲」特展今起登場，館長焦傳金等人高喊「前進婆羅洲」，邀大家踴躍參觀。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.3)

記者金武鳯/台中報導

國立自然科學博物館攜手社團法人中華民國荒野保護協會，透過7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台暨民眾捐款的部分支持，共同推出《前進婆羅洲：我們與婆羅洲的距離》特展，今天開展，科博館館長焦傳金邀請觀眾從「婆羅洲」生物地景、住民風情、氣候經濟等面向，自然與人文交織，認識這座島嶼及它正面臨的挑戰與衝擊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
婆羅洲是亞洲第一大島，面積約20個台灣大，位處台灣西南海域，赤道零度剛好將島嶼一分為二，是世界上擁有豐厚自然資源、高度生物多樣性地區之一，還有比亞馬遜更古老原始的熱帶雨林。它有世界上最小的大象「婆羅洲矮象」、最大的花「大王花(大花草)」及行蹤難測的森林動物「婆羅洲紅毛猩猩

今日開幕式以婆羅洲意象短片揭開序幕，國立自然科學博物館館長焦傳金表示，婆羅洲曾有高達90% 森林覆蓋，隨著人類的開發，大面積森林逐漸消失。根據世界自然基金會（World Wide Fund for Nature）2016統計，當地森林覆蓋面積已降至55％。台灣日常生活使用的木製家具、衛生紙、影印紙、棕櫚油相關產品、觀賞動植物等，都與婆羅洲森林環境的變遷息息相關。去年策展團隊特地「前進婆羅洲」實地考察取經，盼如實呈現當地面貌。

▲科博館「前進婆羅洲」特展今起開展，館長焦傳金與各界來賓先睹為快。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.3)
▲科博館「前進婆羅洲」特展今起開展，館長焦傳金與各界來賓先睹為快。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.3)
荒野保護協會榮譽理事長劉月梅強調，雨林是地球之肺，也是氧氣製造機，這次特展可視為前進婆羅洲的前哨站，關心全世界生物多樣性的樣貌。農業部生物多樣性研究所所長楊嘉棟說，婆羅洲就在我們的身邊，「One World One Health」全世界的健康是一體的，特展除可一窺婆羅洲熱帶雨林生態美妙之處，也鼓勵大家平時可多選用台灣農產品，讓我們的消費行為對台灣農業環境、世界碳足跡有幫助，也是一種在地行動的發起。

▲婆羅洲是高度生物多樣性地區之一，有世界上最小的大象「婆羅洲矮象」、在特展中以圖像展現。(圖／記者金武鳳攝，2024.5.3)
▲婆羅洲是高度生物多樣性地區之一，有世界上最小的大象「婆羅洲矮象」、在特展中以圖像展現。(圖／記者金武鳳攝，2024.5.3)
策展人、科博館展示組研究助理蔡孟穎博士主攻植物生態學，她分享這次特展入口意象「奇幻婆羅洲」，特別打造熱帶雨林昏暗、光線微弱效果，營造觀眾身歷其境氛圍。展場向內延伸，依序是「一個名為『婆羅洲』的旅程」、「婆羅洲的生物與他們的產地」、「錯綜複雜的婆羅洲」、「婆羅洲，住民與豐采」、「婆羅洲原民生活」、「婆羅洲，過去與未來」、「遠和近，婆羅洲」等7大單元，透過生態、人文兩種視角，探索多元族群在自然環境中共存的面貌。

《前進婆羅洲》現場展出多件特色植物及種實標本，「錯綜複雜的婆羅洲」單元有2座長約120公分的「植物生態缸」，匯聚近30種原生、分布在婆羅洲的植物活體，展現婆羅洲島上多元的植物風貌，值得一看。



「娘烤好」寵愛媽咪 挑戰美魔女辣媽優勝鮮蝦吃到撐

三棲藝人瑪利亞首場演唱會 與粉絲相約518臺中好運來

腸病毒就診登10年同期最高 6歲以下幼兒快接種疫苗

當代女藝術家卓卉芹 用藝術底蘊詮釋精彩人生

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生