科博館「前進婆羅洲」特展 揭密消失中的熱帶雨林

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今日開幕式以婆羅洲意象短片揭開序幕，國立自然科學博物館館長焦傳金表示，婆羅洲曾有高達90% 森林覆蓋，隨著人類的開發，大面積森林逐漸消失。根據世界自然基金會（World Wide Fund for Nature）2016統計，當地森林覆蓋面積已降至55％。台灣日常生活使用的木製家具、衛生紙、影印紙、棕櫚油相關產品、觀賞動植物等，都與婆羅洲森林環境的變遷息息相關。去年策展團隊特地「前進婆羅洲」實地考察取經，盼如實呈現當地面貌。
荒野保護協會榮譽理事長劉月梅強調，雨林是地球之肺，也是氧氣製造機，這次特展可視為前進婆羅洲的前哨站，關心全世界生物多樣性的樣貌。農業部生物多樣性研究所所長楊嘉棟說，婆羅洲就在我們的身邊，「One World One Health」全世界的健康是一體的，特展除可一窺婆羅洲熱帶雨林生態美妙之處，也鼓勵大家平時可多選用台灣農產品，讓我們的消費行為對台灣農業環境、世界碳足跡有幫助，也是一種在地行動的發起。
策展人、科博館展示組研究助理蔡孟穎博士主攻植物生態學，她分享這次特展入口意象「奇幻婆羅洲」，特別打造熱帶雨林昏暗、光線微弱效果，營造觀眾身歷其境氛圍。展場向內延伸，依序是「一個名為『婆羅洲』的旅程」、「婆羅洲的生物與他們的產地」、「錯綜複雜的婆羅洲」、「婆羅洲，住民與豐采」、「婆羅洲原民生活」、「婆羅洲，過去與未來」、「遠和近，婆羅洲」等7大單元，透過生態、人文兩種視角，探索多元族群在自然環境中共存的面貌。
《前進婆羅洲》現場展出多件特色植物及種實標本，「錯綜複雜的婆羅洲」單元有2座長約120公分的「植物生態缸」，匯聚近30種原生、分布在婆羅洲的植物活體，展現婆羅洲島上多元的植物風貌，值得一看。
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