日本人列燒肉吃到飽攻略！回本訣竅震驚台人 先吃「這道」是關鍵
燒肉吃到飽可以盡情享用各類碳烤過的燒肉，還能搭配其他小菜、飲品等，是許多人慶生、過節的必選餐廳。近日就有一名日本人分享「燒肉吃到飽小知識」，表示用餐步驟應該從泡菜開始吃，原因是能促進腸胃消化，在吃燒肉時也要避免太鹹或太油膩，否則容易讓胃發脹。
記者賴禹妡／綜合報導
臉書粉專「魚漿夫婦」今（3）日發文，他翻譯了一名日本網友的「燒肉吃到飽小知識」。原PO表示，他教兒女如何明智又美味地享受燒肉吃到飽，第一個訣竅就是先吃「泡菜」，這不僅是補充蔬菜量，泡菜中的酵素還能促進胃腸的消化功能，替身體做好要吃大餐的準備。
原PO指出，等到開始吃燒肉時，最好先從清淡的肉開始吃，記得避免太鹹或太油膩，原因是先吃口味重的燒肉，容易讓胃發脹，也會覺得很膩，「後半想要改變口味時會覺得怎麼吃都沒味道。」最後，若考量到回本率，最好剛開始別吃太多白飯，以肉為優先，後半段再吃少量的飯即可。
但原PO同時也坦言，雖然這些都是吃到飽的重要訣竅，但在吃飯過程中能獲得強烈幸福感的行為，還是任憑慾望去大吃。「魚漿夫婦」也補充，別被「量」的迷思禁錮了，吃得開心才是用餐時最重要的事。
貼文曝光後，不少人驚呼「我從頭到尾都是吃肉吃肉吃肉」、「常揪吃飯的朋友熱愛在吃到飽拿一碗白飯，興致來還會再添」、「我也覺得吃到飽最重要的是開心」。也有人給出不同理論，「吃燒肉一開始就要吃大量油質的肥肉，肥油會在胃裡形成保護膜，之後再大口喝啤酒就比較不容易醉。」