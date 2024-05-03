金價漲太兇了？高盛認還有成長空間：年底前可望突破3000美元大關
國際現貨黃金近期在每盎司2300美元的區間上下游走，黃金在4月中旬一度創下歷史最高價，突破了每盎司2400美元的價位，而近期的震盪也讓黃金未來走勢的看法分歧。高盛（Goldman Sachs）認為金價有可能飆升至每盎司3000美元，理由是地緣政治動盪和各國央行需求支撐。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，高盛策略師認為，地緣政治動盪和各國央行需求推動金價上漲，尤其是中國消費者和中國央行非常熱衷於購買黃金，中國央行已連續17個月增加黃金儲備，在此期間其黃金持有量增加了16%，光是在3月份，中國央行就增加了黃金儲備16萬盎司。
另外，土耳其、印度、哈薩克和一些東歐國家也是十分活躍的黃金買家，這反映了全球各國央行實現外匯儲備多元化並降低對美元依賴的趨勢。
高盛策略師強調，金價受到各種因素影響，包括地緣政治風險，各國央行的財政和金融政策等等，各種因素也充滿高度不確定性，因此高盛提出兩種主要推估情境，一種是新興市場國家的央行與亞洲消費者持續維持對黃金的強勁需求，在這情境中，金價可望於年底達到每盎司2700美元。而另一種情境是美國實施更廣泛的金融制裁，被制裁的國家可能是中國或者是印度，無論哪個國家遭制裁，該國央行都可能會轉向購買更多黃金，在這情境中，金價可望於年底突破每盎司3000美元大關。
不過，隨著美國最新公布4月非農就業人數，就業增加遠低於預期，市場期待聯準會降息機率增加，美股3日早盤大漲，金價也應聲走弱。