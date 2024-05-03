湯優盃／中華男團闖4強！周天成2：1戰勝安賽龍 寫隊史最佳紀錄
中華隊男團在今（3）日進行湯優盃8強賽事，面對強敵丹麥，台灣羽球一哥周天成擔綱開路先鋒，以局數2：1擊敗世界球王安賽龍，雖然林俊易在第3點遭到逆轉，但中華隊兩個男雙組合王齊麟／李洋、李哲輝／楊博軒都拿下勝利，中華隊最終以3：1擊敗丹麥晉級，也是中華隊隊史首度闖進湯優盃4強。
記者林之越/綜合報導
對戰歷史劣勢的周天成，在首局的拉鋸戰中勝出，成功以21：19搶下第1局，雖然第2局被安賽龍以21：14拿下，但周天成頂住壓力，減少失誤發生，成功在第3局逆轉比分，最終以2：1拿下第1點，也如同為中華隊全員打入一劑強心針。
相比首點的膠著戰，扛起第2點的「麟洋配」以21：14、21：15直落二迅速拿下勝利，中華隊率先聽牌。然而，第3點單打的林俊易在搶下第1局後，遭遇亂流被安童森（Anders Antonsen）連拿2局逆轉，比賽進入到第4點。
「雙重砲」組合李哲輝／楊博軒和世界排名第18的克亞爾（Rasmus Kjær）／瑟高（Frederik Søgaard）上演一場激戰，不過李哲輝／楊博軒都在關鍵時刻搶下分數，以23：21、21：18驚險拿下勝利。
最終，中華隊以總局數3：1擊敗丹麥，前進湯優盃4強，同時寫下隊史最佳紀錄，接著將在和南韓、印尼勝方爭奪決賽門票。另一方面，女團則是在戴資穎因傷缺陣的狀況下，遭到南韓直落三淘汰出局。
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