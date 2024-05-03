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5/3NBA焦點人物／Tyrese Haliburton擊退公鹿！Brunson41分大爆發

▲溜馬隊新星Tyrese Haliburton17分、10籃板淘汰公鹿，幫助溜馬晉級次輪。（圖／美聯社／達志影像）
▲溜馬隊新星Tyrese Haliburton17分、10籃板淘汰公鹿，幫助溜馬晉級次輪。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

5/2NBA季後賽，紐約尼克隊以118:115擊敗費城76人晉級第二輪，Jalen Brunson狂砍41分帶領，與末節25秒時防守悍將Josh Hart投進一顆3分鎖定勝局，終場尼克就以4勝2敗戰績晉級，Jalen Brunson在系列賽無人可敵，獲選焦點人物，印第安納溜馬隊則是以120:98大勝密爾瓦基公鹿隊溜馬當家控衛Tyrese Haliburton砍進17分、10助攻的「雙十表現」，率隊以大比分擊退公鹿，系列賽也以4勝、2敗晉級東區季後賽第2輪。《NOWnews》也選出最佳焦點球星。

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尼克隊擊敗76人晉級 MVP：Jalen Brunson

Jalen Brunson狂砍41分，他在系列賽可說是「神佛」級身手，尤其場場爆表的好表現，讓他成為新一代紐約之王，MVP當之無愧。

▲Jalen Brunson狂砍41分帶領尼克奪勝，也成為名符其實的紐約之王。（圖／NOWnews社群中心製）
▲Jalen Brunson狂砍41分帶領尼克奪勝，也成為名符其實的紐約之王。（圖／NOWnews社群中心製）
印第安納溜馬隊擊敗密爾瓦基公鹿隊 MVPTyrese Haliburton

公鹿在客場出戰溜馬，雖公鹿主力Damian Lillard在本戰歸隊，但「字母哥」Giannis Antetokounmpo依舊因傷高掛免戰牌。此戰溜馬靠著當家控衛Tyrese Haliburton砍進17分、10助攻的「雙十表現」率隊以120:98擊退公鹿，系列賽也以4勝、2敗晉級東區季後賽第2輪。

▲Tyrese Haliburton單場17分、10籃板，表現十分出色，獲選焦點球星。（圖／NOWnews社群中心製）
▲Tyrese Haliburton單場17分、10籃板，表現十分出色，獲選焦點球星。（圖／NOWnews社群中心製）
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