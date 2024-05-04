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95後被讚中國「最甜退役女兵」！狂吸百萬粉絲　影音播放量逾2億

▲中國「95後」退役女兵、現已轉任女警的錢瑩敏，因為外型甜美、親和力佳，經營自媒體有成，「邊檢小花」狂吸破百萬粉絲。（圖／翻攝自微博）
▲中國「95後」退役女兵、現已轉任女警的錢瑩敏，因為外型甜美、親和力佳，經營自媒體有成，「邊檢小花」狂吸破百萬粉絲。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國1位退役女兵錢瑩敏，因為極具辨識性的福建國語、陽光甜美的笑容和親和力，讓她成為中國軍警界耀眼的一顆星，她拍攝的法規宣傳和法治正能量影片，不只在中國全網觀看已破2億，其帳號「邊檢小花」更狂吸超過百萬的粉絲。

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綜合中媒報導，錢瑩敏1996年1月出生於泉州惠安，是標準的「95後」，於2013年應徵入伍，成為原福建公安邊境總隊女兵，並於2015年考入軍校，2018年畢業後成為泉州邊境檢查站檢查員。

▲（圖／翻攝自微博）
▲錢瑩敏現任職泉州出入境邊防檢查站執勤一隊三級警長。（圖／翻攝自微博）
2018年底，因為原公安邊防部隊集體轉制，錢瑩敏也從女兵退役，轉為人民警察編制，加入中國國家移民管理局，任職泉州出入境邊防檢查站執勤一隊三級警長。

由於發現中國民眾大多對「國家移民管理局」這個新機構不熟悉，所以在2020年，錢瑩敏便與民警同事合作開設了「邊檢小花」的媒體帳號，而後成為中國全網知名的警務自媒體。幾年下來，錢瑩敏和團隊製作、發布逾200部宣傳移民政策法規，移民警察感人故事、法治正能量的作品，全網粉絲數達150餘萬、播放量已破2億。

甜美形象、專業素養，讓錢瑩敏圈粉無數，被譽為「全網最甜退役女兵」。報導形容，如今錢瑩敏和她的「邊檢小花」平台，已然是泉州邊檢站的一張靚麗名片，不少人都讚她：「又美又颯」、「明明可以靠顏值吃飯，她卻偏偏靠實力」、「退役軍人就是不一樣」、「果然好看的都上交國家了」。

▲（圖／翻攝自微博）
▲錢瑩敏被譽為中國「全網最甜退役女兵」。（圖／翻攝自微博）

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