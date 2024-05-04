北市某國小爆不當體罰！教練用掃把打到瘀血 蔣萬安下令8字處理
台北市驚爆某國小不當體罰，對此，市長蔣萬安表示，已要求當事人教練「停止到校、接受調查」，校方也將召開緊急校務會議討論後續處理。據了解，北市某國小的羽球隊教練，遭家長控訴用掃把木柄體罰孩子，打到臀部瘀血，家長於臉書PO文指出，並非不能接受孩子被體罰，但認為該教練無法控制情緒，根本「打過頭」，目前已驗傷並報警處理。
記者林盈君／綜合報導
本月3日，蔣萬安受訪時表示，第一時間就接到教育局回報，目前校方已讓當事人停止到校、接受調查；北市教育局也請學校，依照教育部新修訂的「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，召開緊急校務會議進行調查。蔣萬安對此強調，北市絕不容許任何霸凌事件與不當體罰，教育局也已即刻要求學校進行相關調查，並會依相關規定「該怎麼處理就怎麼處理」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110