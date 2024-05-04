警政監林明佐涉貪！疑勾結博弈洗錢集團 通風報信害警追丟9.3億
刑事局三線二星警政監林明佐，過去擔任台中市刑警大隊長期間，疑涉嫌與博弈洗錢集團勾結、包庇放水，遭檢廉搜索移送並收押禁見。據了解，檢警追查後發現，林明佐戶頭有逾兩千萬元不明資金，還其在住處搜出百萬現金，明顯與警職月薪有極大落差，本月3日，被依貪汙等重罪聲押獲准，檢警不排除仍有共犯。
記者林盈君／綜合報導
據了解，林明佐曾任台北市刑警大隊長、偵查隊長，亦擔任多個縣市大隊長、刑事局大隊長等職位，資歷豐富被封為是「刑事局戰將」，如今被爆出與博奕集團勾結，不啻是在警界投下一顆震撼彈。據悉，林明佐涉嫌對博奕集團「通風報信」，多次洩漏警方搜索行動資訊，讓偵辦的檢警撲空，原本可查獲的賭資粗估超過10億，最後僅查扣7000萬元。
被視為警界戰將的林明佐，為警察大學行政警察學系第60期畢業，也是國立政治大學國際事務與策略研究所碩士。過去他調任台北市刑警大隊長，曾率隊逮捕前四海幫幫主蔡冠倫，也曾破獲多起重案，如今涉貪事件爆發後，刑事局依警察人員人事條例規定，予以林明佐停職處分，同時追究台中市警察局相關考監不周人員行政責任。
據了解，去年8月間，當時南部警方偵辦台中知名博億集團洗錢案，找上所轄的台中市刑大支援，原本預計突襲搜索30個據點，但最後僅查到8處據點，另外的22個據點早就撤離，讓搜索的警方撲空，查扣的不法現金也從原先掌握的超過10億元，最後僅查扣7000多萬元現金。
檢廉因此懷疑林明佐涉嫌洩密，隨即秘密介入偵辦，並對林明佐展開跟監，發現其與博弈集團的成員多次碰面，認為林明佐恐不僅包庇博弈集團，甚至還涉及洗錢案等。而檢警也查出，林明佐有超過2000萬的資金來源不明，家中也被搜到近百萬元現金，且款項來源均交代不清。本月3日，林明佐後被依組織犯罪防制條例、公務員包庇罪、公務員財產來源不明等6項重罪，遭檢方聲押禁見獲准。