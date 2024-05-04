NBA季後賽／Mitchell砍50分無用！魔術103：96力退騎士殺入搶七　

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本場比賽首節魔術就展現出全力搶勝的企圖心，靠著Franz Wagner單節砍下14分帶領之下，首節打完魔術以29:25取得領先。第二節騎士隊雖然在禁區取得優勢，但在外線手感卻是相當冷冰，單節沒有投進任何一記三分球，不過騎士靠著一哥Donovan Mitchell咬住比數，上半場他就攻下19分，是全場最高，半場打完魔術仍以53:49領先。
易籃再戰後，第三節騎士仍舊在Donovan Mitchell的帶領下，開局打出一波13:2的攻勢，將比分正式逆轉，但是魔術很快有所回應，靠著Paolo Banchero、Jalen Suggs在外圍接連開火，持續緊咬比數，不過騎士仍在本節打出29:20的攻勢，三節打完騎士反倒領先5分。
決勝節雙方仍舊你來我往，前6分鐘分差始終保持在三分內差距，但魔術在關鍵時刻靠著Paolo Banchero站了出來，在攻防兩端都有精彩表現，幫助球隊在剩下27.6秒時，拉開分差至7分，騎士最終反撲無力，終場就以7分之差敗下陣來，雙方目前系列賽3:3戰成平手。
此役魔術狀元郎Paolo Banchero全場20投9中，砍下全隊最高27分附帶8籃板4助攻，Franz Wagner攻下26分5籃板，Jalen Suggs挹注22分6籃板4助攻，Wendell Carter Jr.也有11分9籃板演出。
騎士方面以一哥Donovan Mitchell表現最為突出，全場36投22中砍下全場最高50分，外帶4籃板4助攻。年輕後衛Darius Garland進帳21分6籃板5助攻，Max Strus貢獻10分8籃板。
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