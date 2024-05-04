不妙！張育成慘遭觸身球擊中傷勢更新　親曝：「手肘還是非常腫」

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張育成的傷勢，讓他無法全力揮棒，不過他也不能著急，要等傷好了才能上場，張育成今年跟光芒簽下小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀請，若升上大聯盟，年薪將是100萬美元附帶激勵獎金。
張育成薪水多少？
張育成今年與光芒隊簽下小聯盟合約、月薪3.6萬元美金，若升上大聯盟年薪將達到100萬美元（約新台幣3146萬元），也附帶比去年多兩倍的激勵獎金，讓張育成團隊感受到誠意。
光芒隊本季在美東戰區，排名墊底，金鶯、洋基、紅襪都十分競爭，張育成要上場，同樣要競爭的內野手為Amed Rosario、Niko Goodrum等人，先發游擊手Jose Caballero表現平平，打擊率2成65，2轟。
張育成小檔案：
別號暱稱：國防部長
出生日期：1995年08月18日（28歲）
身高體重：185公分 81公斤
投打習慣：右投右打
守備位置：內野手
出生地點：中華民國臺灣省台東縣東河鄉
所屬族裔：阿美族
職棒選秀：2013年美國職棒克里夫蘭印地安人隊自由契約
簽約金額：50萬美金（約1642萬新台幣、印地安人隊時期）
親屬關係：已婚、配偶李家綾、育有一子一女、五兄弟中排行老三；張進德、張承駿的胞弟，張育凡、張偉聖的胞兄。
蔡維凡的表哥、張志強、林嘉玟的侄子、與李凱威有親戚關係。
經歷：
台東縣泰源國小少棒隊
台東縣泰源國中青少棒隊
台中市台中高農青棒隊
美國職棒克里夫蘭印地安人隊→克里夫蘭守護者隊（小聯盟～大聯盟，2013年～2022年）
美國職棒匹茲堡海盜隊（大聯盟，2022年）
美國職棒坦帕灣光芒隊（大聯盟，2022年）
美國職棒波士頓紅襪隊（小聯盟～大聯盟，2022年～2023年）
美國職棒坦帕灣光芒隊（小聯盟，2024年～）
以上資料來源參考：台灣棒球維基館
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