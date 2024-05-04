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不妙！張育成慘遭觸身球擊中傷勢更新　親曝：「手肘還是非常腫」

▲光芒張育成熱身賽左腹斜肌傷勢嚴重，缺席6週後回到球場，沒想到又被觸身球打中。（圖／美聯社／達志影像）
▲光芒張育成熱身賽左腹斜肌傷勢嚴重，缺席6週後回到球場，沒想到又被觸身球打中。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

坦帕灣光芒台灣好手張育成，今年跟坦帕灣光芒隊簽下小聯盟合約受邀大聯盟春訓，不過他在熱身賽因左腹斜肌拉傷而延後開季，經歷一段時間復健後，於4月27日歸隊。張育成近期在小聯盟都沒有上場，最主要是他的手肘還有腫脹狀況，他也在社群表示：「好消息是沒有傷及骨頭。」

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張育成2日出賽時，最後一打席被砸到左手肘，雖然沒有提前退場，但仍相當疼痛，他在社群表示：「今天早上去醫院照MRI，一切順利，骨頭沒有裂沒有斷，目前手肘還是非常腫，持續治療，希望快點回到場上！謝謝大家的關心！」

張育成的傷勢，讓他無法全力揮棒，不過他也不能著急，要等傷好了才能上場，張育成今年跟光芒簽下小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀請，若升上大聯盟，年薪將是100萬美元附帶激勵獎金。

張育成薪水多少？

張育成今年與光芒隊簽下小聯盟合約、月薪3.6萬元美金，若升上大聯盟年薪將達到100萬美元（約新台幣3146萬元），也附帶比去年多兩倍的激勵獎金，讓張育成團隊感受到誠意。

光芒隊本季在美東戰區，排名墊底，金鶯、洋基、紅襪都十分競爭，張育成要上場，同樣要競爭的內野手為Amed RosarioNiko Goodrum等人，先發游擊手Jose Caballero表現平平，打擊率2成65，2轟。

張育成小檔案：


別號暱稱：國防部長

出生日期：1995年08月18日（28歲）

身高體重：185公分　81公斤

投打習慣：右投右打

守備位置：內野手

出生地點：中華民國臺灣省台東縣東河鄉

所屬族裔：阿美族

職棒選秀：2013年美國職棒克里夫蘭印地安人隊自由契約

簽約金額：50萬美金（約1642萬新台幣、印地安人隊時期）

親屬關係：已婚、配偶李家綾、育有一子一女、五兄弟中排行老三；張進德、張承駿的胞弟，張育凡、張偉聖的胞兄。
　　　　　蔡維凡的表哥、張志強、林嘉玟的侄子、與李凱威有親戚關係。

經歷：

台東縣泰源國小少棒隊

台東縣泰源國中青少棒隊

台中市台中高農青棒隊

美國職棒克里夫蘭印地安人隊→克里夫蘭守護者隊（小聯盟～大聯盟，2013年～2022年）

美國職棒匹茲堡海盜隊（大聯盟，2022年）

美國職棒坦帕灣光芒隊（大聯盟，2022年）

美國職棒波士頓紅襪隊（小聯盟～大聯盟，2022年～2023年）

美國職棒坦帕灣光芒隊（小聯盟，2024年～）

以上資料來源參考：台灣棒球維基館

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