新北土城停車場命案！疑與女友開毒趴暴斃 30歲男遭棄屍賓士車內
本月3日下午，新北市土城區裕民路某平面停車場，一名30歲的郭姓男子，被人發現陳屍在黑色賓士車後座，警方獲報後隨即展開追查，發現郭男與通緝犯宋姓女友，於前一晚入住某汽車旅館，疑似因施用毒品助興、身體不適暴斃，宋女見狀，嚇得將郭男連人帶車丟包在停車場，目前已被警方帶回釐清案情。
記者林盈君／綜合報導
據了解，2日晚間，剛出獄的郭男與通緝犯宋姓女友，相約至土城區中華路某汽車旅館開毒趴，過程中郭男疑似身體不適暴斃，3日中午退房時，宋女見到郭男猝死，急忙將郭男搬上賓士車後座，並將其連人帶車，棄屍於在土城區中央路、裕民路口停車場。
警方之後循線於新莊區某旅館，找到藏匿的宋女及其男性友人，並於旅館內查獲毒品殘渣袋，目前不排除郭男為吸毒過量致死，將依規定報請檢方相驗，以釐清死因，全案也將依遺棄遺體罪嫌偵辦，詳細案情仍待調查。
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