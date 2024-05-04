小S深夜PO「爸爸抱許老三舊照」！淚嘆：我真的很想你 5萬人陪哭
小S（徐熙娣）、大S（徐熙媛）父親徐堅2012年10月23日不敵肝癌過世，享年59歲，小S昨（3）日深夜突然在粉專分享一張舊照，徐爸正抱著襁褓中的孫女許老三，小S跟天上的父親說話：「我真的很想你，我欠揍的爸爸...」附上落淚的表情符號，引來近5萬人按讚。
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的家庭私照，拍攝地點在客廳，小S父親徐堅懷中緊抱著還是小嬰兒的許老三，徐爸爸沒有看鏡頭，眼神和微微揚起的嘴角流露幸福感，小S在配文寫下：「雖然母親節快到了，但我突然看見我爸抱著許老三的照片！這是超越時間、空間的愛，我心中永遠的愛，節日不重要，愛才是最重要的！我真的很想你，我欠揍的爸爸...」
貼文一發布，網友紛紛留言安慰小S：「親愛的S，有像我這樣子千千萬萬的人跟妳一起思念著親人，妳不孤單」、「徐爸真的走的太早了！還好妳們都很孝順，沒有遺憾」、「熙娣以前說過，那些離開我們的親人朋友，只要我們時常提起，他們就會一直在身邊！」小S一一回以「感謝」和多個哭臉符號。
大小S的父親徐堅2008年和徐媽黃春梅離婚，姊妹倆不只一次提到徐爸非常疼愛自己3個女兒，大S曾經在節目《幸福三重奏》透露，從小只要吃蝦子都是父親剝殼，爸爸走了之後，自己再也不吃蝦子，小S在與徐媽的Podcast節目《老娘的老娘》說過，真心覺得父親是一個好人，人生最大的遺憾，就是爸爸臨終前，沒有一個人聽得懂他的遺言在說什麼。
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