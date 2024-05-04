花蓮旅遊即起就有優惠！最低1999入住「最美飯店」 一泊二食超值
強震重創花蓮，花東平日每房補助1000、旺日補助500振興方案6月實施。花蓮飯店為求自救，即日起也紛紛推出優惠住房，理想大地就推出2~4人同行，入住西班牙主題房型住宿乙晚只要7996元（平日原價1萬2300元），等於平均每人只要1999元入住，每人限省超過4000元。福容大飯店花蓮店也有最低雙人入住每晚2659元的優惠。
記者葉盛耀/綜合報導
理想大地渡假飯店位於壽豐鄉花東縱谷，由世界排名第一的國際建築設計團隊W.A.T.&G.所規劃，融合高第式的曲線建築風格，採用有機建材打造獨棟別墅，理想大地強調，建築師規劃的RC外牆厚達45公分耐震結構安全無虞。另有最具拍照打卡的景點，長達2.2公里運河，浪漫的遊船之旅，彷佛一秒置身西班牙、威尼斯。每間客房15坪以上且有大面落地觀景窗、戶戶都能遠眺花東縱谷美景，理想大地在去年9月底為第二期【理想PAARK水岸生活】試營運開幕，園區內設有新式大型遊艇、接駁小火車及全台最夢幻仙境的水岸園區(星巴克理想門市)。
即日起理想大地推出多項住房優惠專案，「五、六月歡享價」即日起至2024年6月30日止(旺日、假日入住不另加價，連續假期不適用)，2~4人同行，一泊一食，入住西班牙主題房型住宿乙晚只要7,996元，等於平均每人只要1,999元。
另有「愛花蓮。住理想」，即日至6月30日止，於官網或來電訂房之旅客，預訂「輕。慢。野」、「粉紅靚旅」、「毛孩旅行趣」、「暮星」住房等專案，除享原有優惠內容外，凡是《搭乘火車》或《自行開車》入住飯店，提供回饋每房最高1,000元，於結帳時可扣抵房費(搭火車與自駕不可合併使用)。
至於大人與小朋友們所關心的7、8月暑假，有「消暑水漾假期」專，現在於6月20日前預訂，二大一小同行享此專案8折優惠，另外，即日起至5月27日，理想大地官網線上旅展開賣囉！兩人同行一泊一食優惠價5,600元起，團購買6送1單張4,800元起，花蓮理想大地也宣布，5月24日~5月27日將至高雄展覽館KEC參加高雄國際旅展，帶來更多好禮回饋南部鄉親。期望以實際行動支持花蓮，大家一起來為花蓮振興加油。
另外，福容大飯店花蓮店則推出「【花蓮加油！】鄉親應援住房專案」，只要身份證字號為「U」開頭，或設籍在花蓮，兩人同行入住，只要2,899元起，連住兩晚以上，LONG STAY 每晚只要2,659元，皆含早餐，且假日 / 大假日免加價，暑假期間不適用此專案。每日限量六間，入住三天兩夜以上再送三折優惠券。
福容大飯店花蓮館也針對早餐說明，每日早餐用餐人數若為50人以下，均改為套餐（滾動式調整）。其中，5月21日~22日、5月25日~26日為自助旱餐，五月其他日期均套餐。