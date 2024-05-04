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串流媒體當道！韓國年輕族群「1年砸50萬韓幣」　漲價都要續訂　

▲近年串流媒體的興起，大大影響了人們休閒娛樂的方式，每月開銷需多出一筆訂閱服務的費用。（示意圖／取自Pixabay）
▲近年串流媒體的興起，大大影響了人們休閒娛樂的方式，每月開銷需多出一筆訂閱服務的費用。（示意圖／取自Pixabay）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

網路3C時代，傳統媒體的傳播方式已經不夠看，近年串流媒體的興起更是大大影響了人們休閒娛樂的方式，有韓媒報導稱，訂閱串流媒體已成為韓國年輕人生活的一部分，哪怕訂閱的串流媒體越來越多，或是因為「串流通膨」導致所需費用增加，都還是會咬牙續訂。

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根據韓國《中央日報》報導，每天需通車2個半小時上下班的李英洙（化名），早上7點就得搭公車，從位於韓國京畿道華城市東灘的家，到首爾瑞草區教大站附近的公司上班，一上車就會打開YouTube，邊聽音樂邊補眠，或是刷刷短影音解悶，即便到了辦公室，李英洙也會一邊聽YouTube上的音樂一邊工作，下班回家的路上，則多是上Netflix看影片。

報導指出，李英洙訂閱的串流服務，包含YouTube Premium、Netflix、TVING、Naver Plus會員、Coupang會員等，每月要支出約4萬3790韓幣，1年共52.5萬韓幣，折合新台幣約1萬1千多。一開始並沒感覺到負擔，而且每個平台提供的服務和優點都不一樣，但隨著訂閱的服務越來越多，不知不覺就變成5個，1年需為此支付50多萬韓幣，雖然花費不小，但因為已經習慣了訂閱服務帶來的便利，所以很猶豫是否該降低這方面的支出。

報導提到，去年年底開始，由於提供在線影音服務（OTT）的各種平台會員價格上漲，訂閱串流媒體意味著也面臨通膨的考驗，消費者的負擔也越來越大。以韓國本土OTT「TVING」為例，5月起的會員服務價格將上調20%，原價9.48萬韓元的基本訂閱費上漲到11.4萬韓元，而它並不是唯一漲價的平台。

一些年輕消費者為了減輕訂閱負擔，致力於鑽研各種省錢小技巧，比如「數位移民」，就是透過VPN將網路連接到其他國家，省下價差，還有網友分享「開通每月4990元的Naver Plus會員資格後，可以免費觀看一個月的TVING，一個月後解除即可。」

報導並引述專家看法，認為具市場壟斷性的平台單方面漲價，損害了消費者的權益，在消費者沈迷於各平台提供的服務時，平台方突然大幅提高服務費用，呼籲政府制定漲價指導方針，防止消費者權益受損，並有必要對平台進行一定程度的規管。

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