立院表決大戰國民黨連勝不止 羅智強：繼續讓民進黨輸到懷疑人生
立法院昨表決大戰，合計進行15次表決，但民進黨都落敗，且從立法院開議以來，民進黨在院會表決還沒有贏過國民黨。國民黨立委羅智強說，民主政治數人頭，在野黨繼續並肩奮戰，繼續讓民進黨輸到懷疑人生！
記者何哲欣／台北報導
羅智強回顧院會的表決大戰，表決大戰第一案，民眾黨提案將民進黨的《兩岸條例修正草案》退回程序委員會，在民進黨立委吳沛憶、林俊憲未投票下，56比49，民進黨首吞一敗。接著分別表決三黨黨團所提「變更議程動議」共7案。表決輸一次不夠，民進黨每案都要求重複表決。
羅智強說，7案表決14次，在藍白人數優勢下，民進黨一遍又一遍的輸。藍白所提《電業法》修正草案、《證券交易法》修正草案等案，順利逕付二讀。在表決國民黨版的《地方民代費用及村里長事務補助費》逕付二讀時，又有民進黨立委起義來歸，上次民進黨立委吳秉叡大方賜票，這次換民進黨立委楊曜投國民黨贊成票。
羅智強酸，週二表決，楊曜被拍到疑似幫不在場的吳秉叡代按表決器。難道是良心不安，改投國民黨懺悔？也要繼表揚吳秉叡後，特別表揚楊曜也人在綠營心在藍。並歡迎有更多的綠委能像他們一樣，幡然悔悟。不過，最要由衷感謝的是立院女戰神高金素梅。雖為無黨籍，但每次表決她一定出席力挺，是藍營最堅強有力的一票！「我們繼續並肩奮戰，繼續讓民進黨輸到懷疑人生！」