史上第一次！周天成為何能率台灣男團創歷史？首度湯姆斯盃進四強

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周天成表示，這場勝利對後面的巴黎奧運也是一種準備，「奧運是我的夢想，特別是奧運金牌是每個運動員的夢想，我覺得自己還是有機會有這個能力去爭取，所以還是堅持。」
周天成透露：「我也很幸運經歷傷病回來之後還可以保持一個很高的水準，所以自己也是朝著奧運金牌的方向去努力。」
周天成在去年體檢，沒想到做完大腸鏡後，意外發現罹患初期大腸癌，但周天成沒有因此慌了手腳，反而在醫生朋友幫助下，很快做了切除手術，直到今年才爆出，但他為了奧運，也持續面對比賽。
去年11月周天成拿下德國海洛羽球公開賽冠軍後，他首度在教會公開分享罹癌的心路歷程，今年他在泰國羽球大師賽封王後，也決定要對外界公開，主因就是他想要完成夢想，完成自己的目標。
這次湯姆斯盃前，周天成就說，台灣男團是「史上最強」，不但雙打有「麟洋配」還有左手重砲林俊易等新星出現，以他的年紀，也應該要幫助球隊更好，如今打下四強創造歷史，周天成過人的毅力跟意志力，也是晉級的關鍵。
周天成小檔案：
|姓名
|Chou Tien-Chen
|綽號
|影帝、小天
|出生
|1990年1月8日（34歲）
|國籍
|中華民國
|現居地
|中華民國（臺灣）桃園
|身高
|1.80公尺（5英尺11英寸）
|握拍
|右手
|主項：男子單打
|職業戰績
|466勝–254負（男單）
9勝–8負（男雙）
15勝–9負（混雙）
|最高世界排名
|第2位（男單）
（2020年3月17日）
|現時世界排名
|第14位（男單）
（2024年1月30日）
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