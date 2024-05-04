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史上第一次！周天成為何能率台灣男團創歷史？首度湯姆斯盃進四強

▲中華男團首闖湯優盃4強，周天成2：1戰勝安賽龍拿下首點，寫隊史最佳紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲中華男團首闖湯優盃4強，周天成2：1戰勝安賽龍拿下首點，寫隊史最佳紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

周天成做到了！湯姆斯盃團體賽，台灣男團昨（3）日靠著周天成領軍，以21：19、14：21、21：19扳倒丹麥世界球王安賽龍，成為台灣男團殺進湯姆斯盃4強的一大功臣，賽後周天成也透露自己的夢想，就是朝著奧運金牌努力。34歲的周天成，不但是台灣羽球一哥，他昨日還演出3局大戰擊敗「龍王」安賽龍，率領中華隊衝出氣勢，最終台灣男團3：1力退丹麥，隊史首度闖進湯姆斯盃4強，締造歷史新頁，今（4）日將與印尼爭決賽門票。

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巴黎奧運期盼奪金

周天成表示，這場勝利對後面的巴黎奧運也是一種準備，「奧運是我的夢想，特別是奧運金牌是每個運動員的夢想，我覺得自己還是有機會有這個能力去爭取，所以還是堅持。」

周天成透露：「我也很幸運經歷傷病回來之後還可以保持一個很高的水準，所以自己也是朝著奧運金牌的方向去努力。」

周天成在去年體檢，沒想到做完大腸鏡後，意外發現罹患初期大腸癌，但周天成沒有因此慌了手腳，反而在醫生朋友幫助下，很快做了切除手術，直到今年才爆出，但他為了奧運，也持續面對比賽。

去年11月周天成拿下德國海洛羽球公開賽冠軍後，他首度在教會公開分享罹癌的心路歷程，今年他在泰國羽球大師賽封王後，也決定要對外界公開，主因就是他想要完成夢想，完成自己的目標。

這次湯姆斯盃前，周天成就說，台灣男團是「史上最強」，不但雙打有「麟洋配」還有左手重砲林俊易等新星出現，以他的年紀，也應該要幫助球隊更好，如今打下四強創造歷史，周天成過人的毅力跟意志力，也是晉級的關鍵。

周天成小檔案：

姓名 Chou Tien-Chen
綽號 影帝、小天
出生 1990年1月8日（34歲）
 
國籍 中華民國
現居地 中華民國（臺灣）桃園
身高 1.80公尺（5英尺11英寸）
握拍 右手
主項：男子單打
職業戰績 466勝–254負（男單）
9勝–8負（男雙）
15勝–9負（混雙）
最高世界排名 第2位（男單）
（2020年3月17日）
現時世界排名 第14位（男單）
（2024年1月30日）
參考資料：維基百科

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