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天氣預報／今高溫衝32度！週日立夏防雷雨　下週2波變天時間點曝

▲把握週末最後好天氣！中央氣象署表示，今（4）日因環境氣流轉向東南風，全台各地天氣溫暖。（圖／記者陳明中攝）
▲把握週末最後好天氣！中央氣象署表示，今（4）日因環境氣流轉向東南風，全台各地天氣溫暖。（圖／記者陳明中攝）

記者張嘉哲/綜合報導

把握週末最後好天氣！中央氣象署表示，今（4）日因環境氣流轉向東南風，全台各地天氣溫暖，西半部地區最高來到32度。雨勢部分，基隆北海岸及東半部地區多雲，偶有短暫陣雨，其他地區則以多雲到晴為主。而週日隨著鋒面又逼近，西半部地區將有局部短暫陣雨或者雷雨，還是要慎防；下週也會有兩波轉濕涼時刻，天氣還是不穩定。

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中央氣象署表示，今天各地天氣溫暖適宜，東半部高溫為27至29度，西半部30至32度，局部溫度更高一些。降雨方面，基隆北海岸及東半部雲量較多，偶有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後配合熱力作用，北部地區及中南部山區局部短暫雷陣雨，對流發展明顯，有較大雨勢發生的機率，要特別注意。

▲中度颱風「蘇拉」預計下週三、四最接近台灣，不過未來幾天受到颱風外圍沉降作用影響，各地大多是豔陽高照的大晴天。（示意圖／記者張志浩攝）
▲今（4）日全台好天氣，高溫最高來到32度！週日鋒面接近，水氣又開始增多，西半部地區慎防雷雨。（示意圖／記者張志浩攝）
而禮拜天（5）日正巧是24節氣的立夏，鋒面接近，環境轉不穩定，水氣增多，上午開始西半部地區就斷斷續續有局部陣雨甚至雷雨出現，降雨機率高，且午後對流發展較旺盛，在東北部、東部地區及各山區有局部較大雨勢發生的機率。

下週鋒面通過、東北季風增強！兩波變天時機曝光

而根據中央氣象署預報，下週一（6）日鋒面位於台灣北部海面，下週二（7日）通過台灣北部海面，將使得北部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨的機率增加，中部地區也會出現零星短暫陣雨，其他地區則維持多雲到晴的天氣。

而下週三（8）日、下週四（9）日則是東北季風稍微增強，北部及東北部地區稍轉涼，其他地區早晚亦涼，週三迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；週四僅東部、東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，直到週五東北季風減弱，水氣也逐漸變少，不過各地早晚仍涼要特別注意。

周末氣溫回升，午後雷雨機會高。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
▲今天全台好天氣，週日立夏鋒面靠近，西半部午後雷雨機會高。（圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專）

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