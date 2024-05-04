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新內閣策勵營　卓榮泰拋團隊3特色、向國人展示跨黨派及性平團隊

▲賴政府舉辦「行動創新、AI內閣」策勵營，並邀請新內閣成員參與，包含卓榮泰、賴清德等人均出席。（圖／記者朱永強攝，2023.05.04）
▲賴政府舉辦「行動創新、AI內閣」策勵營，並邀請新內閣成員參與，包含卓榮泰、賴清德等人均出席。（圖／記者朱永強攝，2023.05.04）

記者陳佩君／台北報導

準總統賴清德將在520就任，為協助新行政團隊凝聚願景，增進團隊共識，賴政府今（4）日舉辦「行動創新、AI內閣」策勵營，並邀請新內閣成員參與。準行政院長卓榮泰表示，新任團隊共有三項特色，包含超越黨派、新任首長多、有9名女性閣員，而新團隊也向國人展示，這是行動創新、超越黨派、性別平權、專業的團隊。

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賴清德內閣大致底定，上午在交通部集思會議中心國際會議廳舉辦「行動創新、AI內閣」策勵營，包含準總統賴清德、卓榮泰、準副院長鄭麗君、準總統府秘書長潘孟安、準外交部長林佳龍、準國防部長顧立雄等人均與會出席。

卓榮泰向新任閣員表示，邀請大家擔任首長，不是讓你們生活起變化，而是要共同努力讓台灣命運起變化、共同改變台灣，要有信心讓台灣成為更公平社會、文化國家。

他說，新內閣有幾項特色，第一，超越黨派，現在公布31名行政院首長中，有17位沒有執政黨黨籍，再來，新任首長最多，有26名新任首長，最後，公布名單中，有9名女性閣員，「我們知道還要努力」，但新的團隊，他認為已向全國人民表示，這是行動創新、超越黨派、性別平權、專業的團隊。

卓榮泰提到，大家來自民間，很多產業菁英、學術專業、智庫，也有幾位是現任經驗豐富首長、也有來自地方政府，所組合就是行動創新團隊，希望經過整天共識後，策進對未來目標方向，努力爭取對民眾信任。

卓榮泰期盼，在策勵營結束後，大家更有信心、面對各種挑戰，也期望大家一起更有默契，將來有很多跨部會、跨領域合作，向人民展現嶄新堅強團隊。他說，過去經過很長努力，經過威權民主走到今天，但始終沒有忘記清廉、執政、愛鄉土，「我們最高信念」。

卓榮泰提到，現在520上崗位，要展現出有準備政府、團隊，感謝賴清德來勉勵團隊，也謝謝立院總召柯建銘及幹事長吳思瑤，未來在國會攻防上帶領新團隊做更多努力；他指出因為有新任、續任團隊，「你們的加入讓團隊在台灣，讓我們找到可以每個領域出力、一起合作的夥伴」。

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