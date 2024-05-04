NBA季後賽／快艇G6背水一戰決定「變陣」！39歲的PJ Tucker打先發

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上一場在主場丟掉「天王山之戰」，幾乎讓快艇隊陷入了絕望，他們只要再輸掉一場，就將被淘汰。此役球隊主將Kawhi Leonard繼續因傷缺陣，ESPN給出他們的贏球機率不到3成。
絕境之下，快艇決定相信39歲的老Tucker，後者的防守能力一直以來在聯盟中有口皆碑，曾幫助密爾瓦基公鹿在2021年奪冠。但隨著年紀增長，他不僅在場上連底角三分球都投不進，防守功力也有所下滑。
Tucker本賽季大部分時間都沒有進入快艇隊的輪換陣容之中，並且在對陣獨行俠的前4場比賽中根本沒有上場。不過第5戰的下半場，快艇隊總教練Tyronn Lue給了Tucker時間，他也打出不錯的內容，努力爭取球權和進攻籃板、在底角命中三分球，並打出自己招牌的強硬防守。
26歲的Coffey是球隊中的重要一員，在例行賽為快艇隊做出了巨大貢獻。但在和獨行俠的系列賽中，他的投籃命中率只有28.6%，其中三分球命中率為27.3%。因此，最終丟掉了自己的先發位置。
快艇這樣的調度方式，應該也是希望Tucker在場上發揮防守能力，給予獨行俠雙星Kyrie Irving和Luka Doncic更多身體上的壓迫。
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