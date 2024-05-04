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向太摔斷腿！狂讚台灣媳婦「一股清流」　郭碧婷1舉動暖哭婆婆

▲向太（左）對郭碧婷（右）讚譽有加，如今受傷，對方也立刻趕到身邊陪伴，讓她十分感動。（圖／翻攝自微博）
▲向太（左）對郭碧婷（右）讚譽有加，如今受傷，對方也立刻趕到身邊陪伴，讓她十分感動。（圖／翻攝自微博）

記者吳昕蓓／綜合報導

香港影視大亨向華強的老婆「向太」陳嵐日前在浴室摔斷大腿，歷經5.5小時的手術才脫離危險，如今正在進行復健。日前陳嵐特別曬出影片，感謝媳婦郭碧婷在她受傷後立刻前來探望，讓她感覺非常感動，更誇讚對方是「一股清流」。

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▲向家拍攝全家福，左起為小奶皇、向華強、向太、龍眼、郭碧婷。（圖／翻攝自向太微博）
▲向太（右二）十分疼愛媳婦郭碧婷（右一）。（圖／翻攝自向太微博）
郭碧婷和婆婆陳嵐的感情很好，陳嵐每次談起郭碧婷都是稱讚，如今受傷，郭碧婷也是貼心陪伴在側，讓她感到暖心，「她很心疼我、關心我，（我受傷後）馬上就帶著孫子、孫女飛過來看我，希望我看到孫子、孫女能開心。」她更表示，孫女也會關心她的腳，還會幫忙挑衣服。

▲（圖／翻攝自微博）
▲陳嵐受傷，郭碧婷是貼心陪伴在側，讓她感到暖心。（圖／翻攝自微博）
郭碧婷目前正在錄製節目《乘風2024（浪姐5）》，被問到是否希望對方退賽來照顧她陳嵐也強調：「千萬不要，她考慮了那麼久，最後一刻才答應人家，我看她唱歌很好的，像她人一樣，是一股清流，我覺得她能堅持到底！」對郭碧婷讚譽有加，全力支持到底。

▲郭碧婷一席黑色裝扮，頭髮盤起，手上還帶了超大顆的珠寶，不過網友並不買單。（圖／郭碧婷微博）
▲郭碧婷目前正在錄製節目《乘風2024（浪姐5）》。（圖／郭碧婷微博）
事實上，陳嵐先前在家中洗澡時跌倒，摔斷大腿痛到站不起來，在浴室喊了30分鐘才有人理會，經過長時間的手術脫離危險，在家靜養時，她的好友李連杰特地帶著女兒Jane前往探視，讓陳嵐忍不住表示，看到對方帶著女兒大老遠前來探望，讓她感到心裡暖暖的。

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