好市多會員失控了！「日本神器」跳水折180元　塞滿整車店員傻眼

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「.....洗衣精是有什麼好搶的啦」、「好市多會員失控日常....真的好扯」、「店員路過，結帳看到不只一個人塞滿整車，家裡是有多少衣服要洗？」、「看來大家都很喜歡洗衣服....」、「我看到大家不知道在搶什麼，就跟著搬了一箱哈哈哈哈」、「是不錯用啦，但也不用搶成這樣吧」。
日本銷售冠軍Ariel洗衣精跳水折價180元！還沒買到手腳加快
而《NOWnews》記者也實際查詢好市多官網，發現瘋搶的原因就在於，這一整箱的「Ariel抗臭新配方洗衣精補充包」一共有6包，每包是1100公克，原價本來是859元，現在限定特價是折180元，變成只要679元，因此才讓那麼多會員瘋搶，而活動是從5月1日開始一直到5月9日，所以還想撿便宜的民眾就要加緊腳步了！
不過有趣的是，記者在查找資料時發現，這款Ariel洗衣精在去年的時候也曾經有特價過，當時候的規格是1260公克X6包為一箱，而且特價180元時售價689元，等於現在好市多販售的版本每包少了160公克，雖然便宜了10塊錢，但是民眾買一整箱卻少了960克，逼近一包補充包的量，也等於是變相漲價，只不過該品牌在台灣也是受到許多民眾喜愛，能接受的人再購買就好囉！
洗衣精太夯！才剛落地搶光光 門市開始祭出限購令
然而由於實在搶得太誇張，目前社團中還有許多人都還沒有到該款「Ariel抗臭新配方洗衣精補充包」，四處詢問哪裡好市多還有貨，目前也有門市已經開始祭出限購令，像是好市多嘉義店現在已經將貨品調整到鄰近收貨處陳列，並由服務人員發放，而且每張卡只能購買2組，民眾這幾天如果要前往購買時，還是要遵循門市規定哦！