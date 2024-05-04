變頻冷氣「大金、日立地位危險了」！內行改吹這牌：林志玲超愛的

好市多會員失控了！「日本神器」跳水折180元　塞滿整車店員傻眼

▲近日有網友分享去逛好市多時，結果看到員工才剛把一個棧板放下，一堆會員就蜂擁而上把商品搶光。（圖/翻攝Tik Tok）
▲近日有網友分享去逛好市多時，結果看到員工才剛把一個棧板放下，一堆會員就蜂擁而上把商品搶光。（圖/翻攝Tik Tok）

記者張嘉哲/綜合報導

好市多會員再度失控！近日有網友分享去逛好市多時，結果看到員工才剛把一個棧板放下，一堆會員就蜂擁而上，狂搶猛搬，甚至有人一口氣就搬到塞滿整個購物車，讓店員結帳時感到非常傻眼。原來，這些會員們是在搶好市多最近推出的「日本銷售冠軍Ariel洗衣精」，對比原價直接跳水折扣180元，才造成瘋搶，社群上引起不少人討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近日有網友在臉書社團「好市多消費經驗老實說」貼文指出「前天去逛好市多的時候，突然看到有一處在騷動，大家不知道在搶什麼東西，員工才剛把棧板放下沒多久，突然就被搶光了....後來才知道是在搶特價的洗衣精，但有人買了一整車.....家裡是有多少的衣服要洗啦？」

而也有好市多會員在Tik Tok拍下會員瘋搶的瞬間，只見一大群會員圍著洗衣精的棧板瘋狂搬運，還有人分工合作，一個內搬一個外運至購物車上，至少每個人都扛了兩箱以上，一下子就把棧板上的洗衣精全部掃光。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「.....洗衣精是有什麼好搶的啦」、「好市多會員失控日常....真的好扯」、「店員路過，結帳看到不只一個人塞滿整車，家裡是有多少衣服要洗？」、「看來大家都很喜歡洗衣服....」、「我看到大家不知道在搶什麼，就跟著搬了一箱哈哈哈哈」、「是不錯用啦，但也不用搶成這樣吧」。

▲有會員搶購該款洗衣精一整車，讓結帳店員也感到非常傻眼直呼：「家裡是有多少衣服要洗？」（圖/好市多商品經驗老實說）
▲有會員搶購該款洗衣精一整車，讓結帳店員也感到非常傻眼直呼：「家裡是有多少衣服要洗？」（圖/好市多商品經驗老實說）
日本銷售冠軍Ariel洗衣精跳水折價180元！還沒買到手腳加快

而《NOWnews》記者也實際查詢好市多官網，發現瘋搶的原因就在於，這一整箱的「Ariel抗臭新配方洗衣精補充包」一共有6包，每包是1100公克，原價本來是859元，現在限定特價是折180元，變成只要679元，因此才讓那麼多會員瘋搶，而活動是從5月1日開始一直到5月9日，所以還想撿便宜的民眾就要加緊腳步了！

不過有趣的是，記者在查找資料時發現，這款Ariel洗衣精在去年的時候也曾經有特價過，當時候的規格是1260公克X6包為一箱，而且特價180元時售價689元，等於現在好市多販售的版本每包少了160公克，雖然便宜了10塊錢，但是民眾買一整箱卻少了960克，逼近一包補充包的量，也等於是變相漲價，只不過該品牌在台灣也是受到許多民眾喜愛，能接受的人再購買就好囉！

▲記者意外發現好市多販售的該款洗衣精，其實跟去年版本比的話，其實是縮水還漲價。（圖/好市多商品經驗老實說）
▲記者意外發現好市多販售的該款洗衣精，其實跟去年版本比的話，其實是縮水還漲價。（圖/好市多商品經驗老實說）
洗衣精太夯！才剛落地搶光光　門市開始祭出限購令

然而由於實在搶得太誇張，目前社團中還有許多人都還沒有到該款「Ariel抗臭新配方洗衣精補充包」，四處詢問哪裡好市多還有貨，目前也有門市已經開始祭出限購令，像是好市多嘉義店現在已經將貨品調整到鄰近收貨處陳列，並由服務人員發放，而且每張卡只能購買2組，民眾這幾天如果要前往購買時，還是要遵循門市規定哦！

▲好市多販售洗衣精造成瘋搶，目前已經有門市祭出限購令，每張卡最多只能買兩組。（圖/好市多商品經驗老實說）
▲好市多販售洗衣精造成瘋搶，目前已經有門市祭出限購令，每張卡最多只能買兩組。（圖/好市多商品經驗老實說）

好市多買變頻冷氣！她讚「免費服務」變超涼　這牌售後服務被推爆

好市多「賓士西瓜」口感驚人！眾羨炸：可遇不可求　在地瓜農激讚

好市多「神級洗碗精」斷貨！眾推1替代品：用量超少　露營界大推

好市多貝果漲價！159→259元　會員傻「沒弄錯？」曝多2字貴100元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生