「惡漢」巴克利希望詹皇趕快退休！直言：時光老人會戰勝一切

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Charles Barkley說到：「我希望LeBron James在他還能打的時候，可以選擇趕快退役。我看過Michael Jordan在巫師隊的比賽，那並不好看，我也看過魔術隊時期的Patrick Ewing。」「老實講，我希望看到LeBron儘早退休，因為每個人的生涯結局都會很糟糕，如果你繼續打下去，總有一天時光老人會痛扁你的，他總是會贏的。」
Barkley繼續說到：「事情是這樣的，我在電視上聽到有些人評論說，『哇，LeBron打球的水準如此之高。』是的，這是真的，他打得不錯。但是LeBron還必須和Anthony Davis去打附加賽，那麼他的水準到底是什麼呢？」
而LeBron James的兒子Bronny James，目前正就讀南加州大學，並已宣布將會投入今年2024年的NBA選秀會，而詹皇過去也多次向外界表態，希望能父子共同在球場上奮鬥。根據美媒《The Athletic》報導指出，湖人球對於在選秀會上選進Bronny James，會保持開放態度，也象徵著詹皇若是留在湖人，紫金大軍有機會幫助LeBron，完成過去一直盼望的「父子同隊」夢想。
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