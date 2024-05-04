震撼彈！湖人隊宣布開除主帥Darvin Ham　教練團成員全部走人

「惡漢」巴克利希望詹皇趕快退休！直言：時光老人會戰勝一切

▲洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James生涯第21個賽季落幕，下賽季動向備受關注，但傳奇名將「惡漢」Charles Barkley則是希望他可以儘早退役。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James生涯第21個賽季落幕，下賽季動向備受關注，但傳奇名將「惡漢」Charles Barkley則是希望他可以儘早退役。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃洛杉磯湖人本賽季在首輪系列賽上，最終以1:4不敵衛冕軍丹佛金塊，本賽季正式止步於首輪，休賽季球員與教練團的名單，勢必也將會有重大變動。而傳奇名將「惡漢」巴克利(Charles Barkley)，近日也在Podcast節目當中，談到了湖人超級球星「詹皇」LeBron James的生涯前景，並表示「希望LeBron可以儘早退役。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

Charles Barkley說到：「我希望LeBron James在他還能打的時候，可以選擇趕快退役。我看過Michael Jordan在巫師隊的比賽，那並不好看，我也看過魔術隊時期的Patrick Ewing。」「老實講，我希望看到LeBron儘早退休，因為每個人的生涯結局都會很糟糕，如果你繼續打下去，總有一天時光老人會痛扁你的，他總是會贏的。」

Barkley繼續說到：「事情是這樣的，我在電視上聽到有些人評論說，『哇，LeBron打球的水準如此之高。』是的，這是真的，他打得不錯。但是LeBron還必須和Anthony Davis去打附加賽，那麼他的水準到底是什麼呢？」

而LeBron James的兒子Bronny James，目前正就讀南加州大學，並已宣布將會投入今年2024年的NBA選秀會，而詹皇過去也多次向外界表態，希望能父子共同在球場上奮鬥。根據美媒《The Athletic》報導指出，湖人球對於在選秀會上選進Bronny James，會保持開放態度，也象徵著詹皇若是留在湖人，紫金大軍有機會幫助LeBron，完成過去一直盼望的「父子同隊」夢想。

▲湖人出招留詹皇？球團受訪回應，對於在2024年選秀會中，選進詹皇兒子Bronny James持開放態度。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人出招留詹皇？球團受訪回應，對於在2024年選秀會中，選進詹皇兒子Bronny James持開放態度。（圖／美聯社／達志影像）
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

NBA快評／Mitchell空砍50分比肩Jordan　同樣的劇情為何又上演

NBA季後賽／Mitchell砍50分無用！魔術103：96力退騎士殺入搶七　

NBA季後賽／快艇G6背水一戰決定「變陣」！39歲的PJ Tucker打先發

NBA／30歲公牛悍將Alex Caruso拚勁受肯定！獲得年度最佳拚鬥獎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞