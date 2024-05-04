擱置沒共識議題！賴清德喊：當民意成後盾「綠沒過半不是問題」

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賴清德說，感謝新任閣員在國家需要時候，願意共同承擔責任，尤其不畏現在立法院三黨不過半的勇氣，令人欽佩。他說，這次新政府團員超過一半無黨籍，這代表與社會取材是不分黨派，此外，新閣員超過80%，代表為台灣社會注入新的力量、讓台灣更好，而每位閣員都願意放下小我，成就大我，有些閣員在其領域有傑出表現，卻願意放下享受、承擔責任，有些甚至規劃好退休生活，這次也放棄原來規劃。
賴妻德提到，要因應各項挑戰沒有行動不行，同時也要創新思維，因此行動創新內閣符合台灣當前需要，也能因應共種困難解決，祝福團隊能發揮最大力量，為國人做出最好服務。
賴清德勉勵新團隊：第一、拜託大家落實國家希望工程、均衡台灣建設計畫的競選政見，希望經由大家共同努力，打造民主和平、創新繁榮、公益永續的台灣，只有人人有希望，國家才有希望，期待中央、地方合作，讓每個縣市發揮特色，讓台灣處處安居樂業。
賴清德續指，競選期間，在野黨候選人提出的政見，若大家評估對人民有益也應該接受、並納入推動計畫；各政黨都已提出主張，若大家有共識且對國家有益的，那就優先來做，對國家社會無益又沒有共識就擱置，對國家社會有益、但還沒有取得共識，執政黨責無旁貸、盡力溝通協調，讓政策可以落實。
第二點，賴清德說，請行政院發揮團隊精神，並引用三國志一段話，「能用眾力者，服敵於天下；能用眾智者，則無畏於聖人矣」。他提到，台灣面臨各種挑戰，沒有一個單純部會可以解決，一定要透過跨部會協助，這都充分證明團隊精神重要性，眾志成城，是行動創新外非常重要精神。
賴清德表示，第三，請大家傾聽民意、發揮專業，他非常喜歡方濟各教宗一段話，「最大的權力就是服務，牧羊人應該要有羊群的味道」，權力的存在是為了服務人民，只有服務人民時才是真正的權力，擁有權力者，要跟人民在一起。
話鋒一轉，賴清德也說，立法院雖然三黨不過半，勢必有更多折騰，但有立院黨團做後盾，「我們是一個團隊，也請立法院黨團多給予指教」，若我們做得好、每個政策都切合民心，民意是執政團隊的後盾，「當民意成為後盾，相信三黨不過半、民進黨不過半，不再成為問題」。