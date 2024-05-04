「提案被封殺我們都是沈伯洋！」　綠委喊：接力提案突破藍白封鎖

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對此，林宜瑾表示，這形同沒收立委們對法案的實質審查權，在未經檢視與討論的狀態下，就不論良劣地讓法案逕付二讀或遭到排除，實非全民之福。
談及遭藍白兩黨挾人數優勢所掌控的院會現況，林宜瑾說，這讓她想起威權統治時期，只要是與國民黨意不合，無論書刊雜誌都難逃的查禁命運，只不過如今祭出四面封鎖的幕後主使者已非蔣家政權，而是中國獨裁者習近平。
對於未來該如何突破封鎖？林宜瑾指出，可以歷史為鏡，1984年鄭南榕決定創辦《自由時代》雜誌，因對查禁、沒收與停刊處分早有預料，所以到處尋求大學畢業證書，以向新聞局登記為發行人，最終申請了22張執照，在國民黨的重重封鎖下，讓「時代」雜誌直到1989年，歷時5年8個月發行未有間斷。
林宜瑾提到，為了抗議並突破藍白在院會的惡意封鎖，她將參照沈伯洋所提《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第九條及第九十一條條文修正草案，接續提出法案，並同時邀請認同沈伯洋提案方向的立委同仁們能夠接力提案，「就看國民黨和民眾黨要厚顏無恥，阻擋大家實質討論與國家安全相關的法案幾次」。
林宜瑾強調，台灣人不是第一次對抗獨裁者，民主終將戰勝獨裁，並照破藍白兩黨中國鷹犬與爪牙們的暗黑假面。