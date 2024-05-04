今永昇太「鬼神」表現！防禦率大聯盟第一　榮獲國聯4月最佳新人

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今永昇太的特色
今永昇太被認為是「投球哲學家」，不但因為他的投球很有邏輯，加上他要解釋自己投球也很困難，「一切都是經過思考」的舉動，讓他投球很有特色。
4月今永昇太5場出賽都是先發，合計27.2局中投出28次三振，只被擊出19安打失5分（3責失），繳出0.98防禦率，開季4連勝，對手打擊率僅0.181，對手OPS僅0.461，加上他前天也拿下勝投，因此開季5連勝，狀況正佳。
今永昇太5月2日面對大都會，只用87球就投了大聯盟生涯至今單場最高7局，投出7三振1四壞，只被擊出3安打無失分。目前0.78的自責分率全大聯盟最佳。
今永昇太很有幽默感
日前今永昇太接受《MLB》專訪，被問到來到美國後感到最意外的事情是什麼時，思考了一下後說或許是紅燈可以右轉，不過不是所有美國的街道都可以，另外他也提到，自己最不好對付的是道奇隊Freeman。
此外，今永昇太今年首度隨隊到紐約「大蘋果」比賽，他說：「我從飯店看出去，我認得這是什麼地方，這就是紐約，是我在電影《蜘蛛人》看過的場景。」
大聯盟4月個人獎項：
國家聯盟：
最佳球員洛杉磯道奇Mookie Betts
最佳投手費城費城人Ranger Suarez
最佳後援投手聖路易紅雀Ryan Helsley
美國聯盟：
最佳球員巴爾的摩金鶯Gunnar Henderson
最佳投手多倫多藍鳥Joe Berrios
最佳新秀巴爾的摩金鶯Colton Cowser
最佳後援投手運動家隊Mason Miller
今永昇太小檔案：
出生日期：1993年09月01日（30歲）
身高體重：178公分 86公斤
投打習慣：左投左打
守備位置：投手（斜肩投球）
最快球速：154 km/h
擅長球路：滑球、曲球、變速球
出生地點：日本福岡縣北九州市
最高學歷：日本駒澤大學
職棒選秀：2015年日本職棒選秀會橫濱DeNA灣星隊第一指名
2024年美國職棒芝加哥小熊隊自由契約球員
推定年薪：925萬美金（2024年）
經歷：
北九州市立永犬丸西小學校
北九州市立永犬丸中學校
福岡縣立北筑高等學校
駒澤大學
日本職棒橫濱DeNA灣星隊（2016年～2023年）
澳洲棒球聯盟Canberra Cavalry（2018年）
美國職棒芝加哥小熊隊（大聯盟，2024年～）
參考資料：台灣棒球維基館
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