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今永昇太「鬼神」表現！防禦率大聯盟第一　榮獲國聯4月最佳新人

▲芝加哥小熊日籍投手今永昇太拿下4月最佳新人。（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥小熊日籍投手今永昇太拿下4月最佳新人。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB)芝加哥小熊隊日本投手今永昇太，今（4）日榮獲國聯單月最佳新人，今永有如「鬼神」般的表現，最終獲選國家聯盟最佳新秀的肯定。被稱為「投球哲學家」的今永昇太，與小熊簽下4年5300萬美元（約17.1億新台幣）合約，但他表現有如賽揚獎強投般突出，甚至有機會拿下新人王。今永昇太5月2日面對大都會，只用87球就投了大聯盟生涯至今單場最高7局，投出7三振1四壞，只被擊出3安打無失分。目前0.78的自責分率，是全大聯盟第一。

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去年日籍大都會好手千賀滉大簽下5年7500萬美元（約24.2億新台幣）大約，加上道奇隊與山本由伸簽下12年3.25億美元（約105億新臺幣）合約，都讓日籍投手身價水漲船高，但今永昇太身材不夠突出，知名度沒這兩位高，卻是最受歡迎，也最好用的先發戰將。

今永昇太的特色

今永昇太被認為是「投球哲學家」，不但因為他的投球很有邏輯，加上他要解釋自己投球也很困難，「一切都是經過思考」的舉動，讓他投球很有特色。

4月今永昇太5場出賽都是先發，合計27.2局中投出28次三振，只被擊出19安打失5分（3責失），繳出0.98防禦率，開季4連勝，對手打擊率僅0.181，對手OPS僅0.461，加上他前天也拿下勝投，因此開季5連勝，狀況正佳。

今永昇太5月2日面對大都會，只用87球就投了大聯盟生涯至今單場最高7局，投出7三振1四壞，只被擊出3安打無失分。目前0.78的自責分率全大聯盟最佳。

今永昇太很有幽默感

日前今永昇太接受《MLB》專訪，被問到來到美國後感到最意外的事情是什麼時，思考了一下後說或許是紅燈可以右轉，不過不是所有美國的街道都可以，另外他也提到，自己最不好對付的是道奇隊Freeman。

此外，今永昇太今年首度隨隊到紐約「大蘋果」比賽，他說：「我從飯店看出去，我認得這是什麼地方，這就是紐約，是我在電影《蜘蛛人》看過的場景。」

大聯盟4月個人獎項：

國家聯盟：

最佳球員洛杉磯道奇Mookie Betts

最佳投手費城費城人Ranger Suarez

最佳後援投手聖路易紅雀Ryan Helsley

美國聯盟：

最佳球員巴爾的摩金鶯Gunnar Henderson

最佳投手多倫多藍鳥Joe Berrios

最佳新秀巴爾的摩金鶯Colton Cowser

最佳後援投手運動家隊Mason Miller

今永昇太小檔案：

出生日期：1993年09月01日（30歲）

身高體重：178公分　86公斤

投打習慣：左投左打

守備位置：投手（斜肩投球）

最快球速：154 km/h

擅長球路：滑球、曲球、變速球

出生地點：日本福岡縣北九州市

最高學歷：日本駒澤大學

職棒選秀：2015年日本職棒選秀會橫濱DeNA灣星隊第一指名
　　　　　2024年美國職棒芝加哥小熊隊自由契約球員

推定年薪：925萬美金（2024年）

經歷：

北九州市立永犬丸西小學校

北九州市立永犬丸中學校

福岡縣立北筑高等學校

駒澤大學

日本職棒橫濱DeNA灣星隊（2016年～2023年）

澳洲棒球聯盟Canberra Cavalry（2018年）

美國職棒芝加哥小熊隊（大聯盟，2024年～）

參考資料：台灣棒球維基館

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