丟丟妹身體出狀況！直播一半「蹲路邊狂吐」 下秒反應惹心疼
「直播天后」李明珊（丟丟妹）靠著霸氣直率地叫賣風格走紅，她2023年離婚後，將直播品牌交給前夫王心正，在沈寂半年後，以臉書粉專「樓頂揪樓下」重新開始，正式東山再起，然而先前她直播時卻忍不住在路邊狂吐，儘管身體出問題還是上工，令人心疼。
記者吳昕蓓／綜合報導
畫面中能看到，丟丟妹身穿白色套裝，露出纖瘦的手臂，她戴著髮帶，臉上還畫著精緻妝容，似乎剛工作結束，卻一臉憔悴蹲在路邊狂吐，一旁的夥伴拿來衛生紙，她邊擦拭眼淚，邊無奈對鏡頭表示：「應該是太焦慮！」再加上生理期，身體才會出現不適。
然而整理好自己，丟丟妹仍堅持上工，並沒有因此停止直播，還為觀眾爭取到划算價格，甚至拖著病體賣力跳舞，展現出專業笑容，讓團隊夥伴十分心疼，丟丟妹表示，她本來買了豬肝湯想補身體，卻因為身體不舒服，導致她什麼都吃不下，忍不住笑虧自己：「台上光鮮亮麗，台下打回原形！」
事實上，丟丟妹離婚後整個人瘦了一圈，一開始肉肉的形象已不復在，對此，她也親自透露，自己沒有運動，靠著飲食控制一個月瘦下20公斤，像是吃原型食物，像是馬鈴薯、地瓜等等，每天會喝2000cc的水，「精緻澱粉不要碰，含糖飲料不要碰，炸的、烤的、麵包那些類別也都不要碰」，成功維持窈窕身材。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道