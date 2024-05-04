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NBA季後賽／Irving狂砍30分！獨行俠114：101退快艇晉級第二輪　

▲獨行俠快艇本場系列賽G6，明星控衛Kyrie Irving全場19投11中，砍下全場最高30分，力壓快艇球星James Harden。（圖／美聯社／達志影像）
▲獨行俠快艇本場系列賽G6，明星控衛Kyrie Irving全場19投11中，砍下全場最高30分，力壓快艇球星James Harden。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃首輪系列賽今（4）日G6，由達拉斯獨行俠在主場迎戰洛杉磯快艇，雙方賽前由獨行俠取得3:2的聽牌優勢，本場比賽要力拼在主場球迷面前搶下勝利，挺進次輪賽事。此役快艇前鋒Kawhi Leonard仍舊因為傷勢關係，無法出席球隊這場重要的背水一戰，而獨行俠在靠著Luka Doncic、Kyrie Irving合砍58分帶領之下，終場就以114：101擊敗快艇，系列賽正式以4:2挺進第二輪，次輪將要面對到西區頭號種子雷霆。

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本場比賽上半場雙方打得火熱，獨行俠一哥Luka Doncic在首節就攻下14分，半場攻下18分則為全場最高，但Doncic上半場的三分手感卻是不理想，半場個人三分球7投全數落空，也是未能幫助獨行俠拉開分差關鍵；至於快艇則是靠著Paul George攻下14分，以及中鋒Ivica Zubac也在禁區斬獲11分9籃板，半場打完雙方戰成52:52平手。


易籃再戰後，獨行俠開賽隨即打出一波8:0攻勢，逼得快艇迅速叫出暫停。但暫停過後仍沒有收到太多效果，快艇防守端的漏洞仍然存在，祭出「死亡五小」的陣容，也無法在進攻端發揮太多作用，獨行俠球星Kyrie Irving單節砍下13分，幫助獨行俠三節打完以87:72取得雙位數領先。

決勝節快艇仍舊抵擋不住獨行俠眾將兇猛攻勢，尤其是Kyrie Irving再度站了出來，甚至還上演高難度的三分進球，儘管快艇還沒放棄，但原先分差已太大，終場快艇就以13分之差敗下陣來，本賽季確定止步於首輪，也是西區繼太陽之後，又一支擁有「三巨頭」的球隊正式遭到淘汰。


此役獨行俠明星控衛Kyrie Irving全場19投11中，砍下全場最高30分，附帶6籃板4助攻，一哥Luka Doncic則是挹注28分7籃板13助攻，前鋒P. J. Washington貢獻14分5籃板，Daniel Gafford也有13分6籃板演出。

快艇方面本場比賽三巨頭之一的前鋒「可愛」Kawhi Leonard，仍舊因為傷勢關係並未出賽。而Paul George則是全場18投僅6中，攻下18分11籃板5助攻，James Harden得到16分7籃板13助攻，中鋒Ivica Zubac貢獻17分11籃板，Terance Mann挹注14分6籃板，替補上陣的Norman Powell得到全隊最高20分。

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