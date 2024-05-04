今日必吃／台北最強雞腿飯「酥嫩爆汁」可加一秘醬 蔡英文也推薦
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到台北西門町，這家「玉林雞腿大王」販售號稱全台北最強的雞腿飯，連蔡英文總統都曾公開推薦過。
記者葉盛耀/綜合報導
號稱1955年創立的「玉林雞腿大王」位在西門町中華路一段的巷弄，距離西門町捷運站6號出口走路約5分鐘可到達，這裡的雞腿飯被不少部落客、網紅甚至名人、藝人們，都稱為「台北最好吃雞腿飯」、「台北最強雞腿飯」。其最大原因是，蔡英文總統於某次接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時，帶領CNN記者遊西門町，更品嚐了「玉林雞腿大王」的湯麵及炸雞腿。
招牌的炸雞腿，號稱是選用溫體雞腿，裹上多種粉調製出的粉漿，炸好的雞腿外皮相當酥脆，肉質細嫩又爆汁，又因為個頭相當碩大，大口啃咬起來爽度很高。雖說因為炸功火候很好，因此雞腿幾乎吃起來不含油，但許多人都提醒別忘記要佐配店家自製酸甜醬，帶著酸甜好似台菜中「五味醬」的滋味，很能平衡掉炸物慣有的膩感。
雞腿飯之外，據說排骨飯也很受歡迎，排骨標榜「厚切」，切面的確相當厚實，且因為選擇的是連著骨頭的豬肉部位，因此有著豐富細緻油筋，所以咀嚼起來一點也不乾柴，潤口而噴香。
排骨飯或是雞腿飯等，售價150、160元，附上加有滷肉的白飯與三樣小菜，白飯份量頗足，唯一缺點是，來吃過多次，感覺白飯都煮得偏軟且濕。若食量大一點的顧客，這裡也有炸豆腐、炸黑輪、燙青菜等都可以加點。
📍店家資訊：
店名：玉林雞腿大王
地址：台北市萬華區中華路一段114巷9號
電話：02-2371-4920
營業時間：11:00~21:00
公休日：無
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