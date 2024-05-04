立彩建設義贈霧峰分局2輛黃牌重機服勤

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立彩建設機構最初係在霧峰地區以建造透天厝起家，該機構專注於建造細節，堅持專業經驗，如今已成為臺中市優質建設機構；該機構李總經理還透露他與霧峰分局長是從國小到高中的同學，有著深厚的同窗情誼，並對霧峰、大里地區懷抱共同的地方情感和關懷。
霧峰警分局轄管台74線快速道路全長近9公里，是連接國道3號霧峰系統交流道的主要幹道，每年發生約300多件的車禍，李總經理得知警方欠缺能夠不受塞車影響而快速應對該道路事故的大型重機車，即毫不猶豫允諾捐贈全新警用大型黃牌重機車2輛，使得霧峰成為全臺中市首創運用黃牌重機車處理交通事故的分局，並考量女姓員警體格上的差異而選定最適合的廠牌及車型，有效提升交通分隊員警快速到場處理交通事故效率，保障道路通行安全。
陳祥麟分局長表示，交通事故處理貴在迅速，才能避免事故擴大及民眾的久候，使交通順暢無礙，感謝立彩建設捐贈義行善舉，不僅加強員警執勤的安全與便利性，也提高服務效能。另市府刻正大力推行「人本交通」理念，「以人為本」提升行人路權，分局以保障行人路權為目標加強取締「占用標線型人行道執法」，項目有「駕車行駛人行道」、「取締道路障礙」、「人行道違規停車」，呼籲市民朋友共同遵守交通法規，一起打造安全宜居的城市環境。