百年蝦仁飯納國宴菜色　名店第四代掌門人點頭答應原因曝光

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對於選擇「矮仔成蝦仁飯」原因，操刀此次國宴成員之一的福爾摩沙遊艇酒店總監楊福強表示，火燒蝦在台南已有超過百年歷史，在台南小吃飲食文化中扮演相當重要的角色，包括蝦捲、蝦餅、碗粿這些小吃料理，是一百多年來值得驕傲的；此外，加上賴清德相當愛吃蝦仁飯，經團隊討論，就決定以台南最負盛名的矮仔成蝦仁飯為納入菜單的第一選擇。
據悉，國宴籌備團隊透過地方人士居中穿針引線，聯繫上矮仔成蝦仁飯第四代掌門人宋展維，只是，宋展維第一時間客氣謙讓，認為台南這麼多小吃，應該要把登上國宴的機會留給大家，後來謝文祥決定親自出馬，帶領團隊前往拜訪，誠意感動宋展維，才讓他一口答應。
宋展維答應後，隨即面臨第二難題，百年在地美味如何短時間內端出1000份？小吃店裡腹地不大，即便端得出千份，也沒有空間擺放，為此，籌備團隊甚至一度考慮要將矮仔成蝦仁飯全體員工請來國宴現場料理，但宋展維擔憂即便全員出動，恐怕也沒有餘裕短時間內負荷大量餐點；眼看蝦仁飯端上國宴餐桌只差臨門一腳，楊福強於是硬著頭皮提出可能會被斷然拒絕的方案，那就是直接向宋展維請益蝦仁飯做法。
楊福強回憶，原先以為會被拒絕，不料宋展維爽快答應，令他感動萬分。他說，讓矮仔成蝦仁飯第四代掌門人點頭傾囊相授的關鍵，正是因為這是台南第一次承擔籌辦國宴的重責大任，是台南人的光榮時刻，「而且是國際特別友邦、人士，如果在國宴上面吃到蝦仁飯，未來會有更多人來到台南」、「不只台南，還有把台灣所有美食，都能一次囊括」。
楊福強認為，料理無國界，透過台灣常民小吃，讓國內外嘉賓更深刻認識台南、認識台灣，是他們一直以來對料理的追求。他也期望「矮仔成蝦仁飯」入國宴菜單一事，將成強而有力的支點，撐起更多人認識台灣及其飲食文化的機會，讓台灣味能夠遍及全世界。