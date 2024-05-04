大谷翔平怒吼了！延長10局敲出追平安打 道奇隊4:3奇蹟逆轉勇士
（13:20更新）大谷翔平不忍了！洛杉磯道奇隊今（4）日在自家主場迎戰亞特蘭大勇士，雙方形成低比分的投手戰，道奇隊延長賽10局下，由大谷敲出適時安打，一口氣追平比分為3:3，大谷翔平也在敲安後怒吼發洩情緒，今年他在得點圈打擊率並不理想，只有1成84，這發安打反而體現出他的價值。道奇隊士氣大振，11局下，Max Muncy獲保送，古巴菜鳥Andy Pages敲出再見安打，一棒幫助道奇以4:3贏球，他也成為致勝英雄。
記者吳政紘/綜合報導
大谷這場打二棒、指定打擊，前4打席，他都是沒有敲安，首打席敲出滾地球出局，第二打席獲保送，第三打席被三振，第四打席又被保送，總計獲得2次保送，1次滾地球出局，以及1次三振，但是道奇隊8局原本領先1分，被Ronald Acuña Jr.敲出陽春全壘打追平，雙方進入延長賽。
原本勇士隊在10局上由Orlando Arcia敲出高飛犧牲打超前，但10局下大谷在面對前天使隊友Raisel Iglesias，他面對1壞2好外角球，這個變速球被大谷翔平咬中，敲出中外野適時安打，大谷也開心大叫。
大谷在一壘大叫「COME ON」，全場球迷也都沸騰，讓人想到去年經典賽大谷敲安後，也曾做出一樣的手勢，似乎是壓力釋放。
道奇隊後援投手Michael Grove拿下勝投，而道奇隊此役贏得辛苦，Teoscar Hernández開轟，加上Andy Pages單場4支安打大爆發，大谷翔平的安打價值千金，也是幫道奇反敗為勝的大功臣。
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