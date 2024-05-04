李多慧撇「200cm經紀人男友」謠言：真荒唐！認台灣粉絲惹哭她
南韓啦啦隊女神李多慧擁有超高人氣，近來卻風波不斷，今（4）日她現身《高中街舞大賽》初賽，現場勁歌熱舞，為參賽者們加油打氣，也被問到最近和經紀人傳出戀愛消息，她大方坦言覺得新聞很荒唐，並透露對方的真實身分。
記者吳昕蓓／台北報導
李多慧的舞感好是眾所皆知，她也透露自己從高中開始就參加大大小小的跳舞比賽，看到這些青春洋溢的高中生參賽者，也讓她想起以前的時光，更為這些弟弟妹妹們打氣，用中文說加油，「You can do it」，她直言雖然沒有參加battle比賽，但之前組隊參賽都是擔任隊長角色，要負責管理隊員。
被問到有沒有學到新的中文，李多慧也搞笑表示，「鐵板料理」、「看屁啊」、「笑屁啊」，透露是從朋友那裡學來的，她知道那是什麼意思，直言這些詞韓國也有，現場學了一段：「看屁啊，打架」，可愛模樣讓全場笑翻。對於這段時間外界的不實指控，她也認為並不重要，因此她始終相信自己，只是台灣粉絲的支持真的讓她感動到流淚。
先前瘋傳李多慧和身高200公分經紀人戀愛中，被問及相關問題，李多慧忍不住笑出來，表示看到新聞覺得很荒謬，那只是一起工作的製作人，公司裡也還有很多製作人，大家只是工作夥伴，至於談戀愛現在因為常常要台灣、韓國兩邊跑，也忙到沒時間。提及林襄，李多慧表示兩人的感情很好，被傳她們之間有嫌隙是讓她最難過的事情，她們私下也都會聯絡，等一下甚至還約了球場見。
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