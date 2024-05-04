余天女婿涉詐騙淪車手　李正皓發聲「只對自己負責」狠酸徐巧芯

龍山寺前艋舺公園遊民聚集！里長爆外地載來丟包　議員籲盡速改建

▲台北萬華的艋舺公園是眾多遊民聚集之處。（圖／資料照片）
▲台北萬華的艋舺公園是眾多遊民聚集之處。（圖／資料照片）

記者何哲欣／台北報導

台北市萬華區龍山寺前的艋舺公園，常有街友聚集，台北市議會民政委員會昨到現場視察，當地里長爆料，許多街友都來自外縣市，甚至看過外縣市員警開車帶街友來這裡丟包，希望加速改建艋舺公園。

我是廣告 請繼續往下閱讀
當地青山里長李昭成表示，目前規定不能在公園內發愛心便當，但還是會有人在周邊商家或捷運站外發放，廚餘及便當盒等垃圾帶來髒亂。艋舺服飾商圈促進會理事長林韋志、華西街商圈理事長鄭育青也指出，先前常常有街友睡在商圈周邊，影響商圈發展，盼透過增強周邊路燈、騎樓燈光亮度，讓這裡變成「睡眠不友善」區域，減少街友在此過夜。

國民黨議員林杏兒說，民眾開車抵達公園地下室停車場，就能聞到平面層公園廁所的臭味，惡臭的問題若放任不管，觀感相當不佳，應考慮增加清潔人力。

民進黨議員洪婉臻說，艋舺公園即將改建，除了硬體上的更新外，也希望能積極輔導街友回家、進入職場，將環境清潔維護好才能吸引人潮。

社會局長姚淑文說，有成立專案小組專責處理街友問題，針對台北車站、艋舺公園據點派志工維護環境，並尋求與公益團體的合作，但許多街友還是會回來聚集，可能需要思考其他做法，以改善當地的狀況。


柯文哲8年政績遭質疑！郭正亮：政治氛圍不同　有人要出手打柯了

深陷圖利疑雲！柯文哲臉書千字文說明　重申自己業障重須承擔

蔡英文將卸任！逾1年未再過境美國　羅智強酸：坐困府中猶若囚鳥

外交官性騷女部屬！稱「my wife」還要求脫衣按摩　遭監察院彈劾

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞