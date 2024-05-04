龍山寺前艋舺公園遊民聚集！里長爆外地載來丟包 議員籲盡速改建
台北市萬華區龍山寺前的艋舺公園，常有街友聚集，台北市議會民政委員會昨到現場視察，當地里長爆料，許多街友都來自外縣市，甚至看過外縣市員警開車帶街友來這裡丟包，希望加速改建艋舺公園。
記者何哲欣／台北報導
當地青山里長李昭成表示，目前規定不能在公園內發愛心便當，但還是會有人在周邊商家或捷運站外發放，廚餘及便當盒等垃圾帶來髒亂。艋舺服飾商圈促進會理事長林韋志、華西街商圈理事長鄭育青也指出，先前常常有街友睡在商圈周邊，影響商圈發展，盼透過增強周邊路燈、騎樓燈光亮度，讓這裡變成「睡眠不友善」區域，減少街友在此過夜。
國民黨議員林杏兒說，民眾開車抵達公園地下室停車場，就能聞到平面層公園廁所的臭味，惡臭的問題若放任不管，觀感相當不佳，應考慮增加清潔人力。
民進黨議員洪婉臻說，艋舺公園即將改建，除了硬體上的更新外，也希望能積極輔導街友回家、進入職場，將環境清潔維護好才能吸引人潮。
社會局長姚淑文說，有成立專案小組專責處理街友問題，針對台北車站、艋舺公園據點派志工維護環境，並尋求與公益團體的合作，但許多街友還是會回來聚集，可能需要思考其他做法，以改善當地的狀況。