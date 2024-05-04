親子可以更幸福！大榮中學邀曾陽晴分享親職經驗

揮別髒濕臭印象　中市84座老舊公廁逆齡回春

▲葫蘆墩公園無障礙廁(圖／環保局提供2024.5.4)
▲葫蘆墩公園無障礙廁(圖／環保局提供2024.5.4)

記者柳榮俊/台中報導

台中市政府環保局去年爭取環境部環管署補助經費計3142萬元，由公園、文化中心、觀光風景區、圖書館及公所等公廁管理單位，修繕84座老舊公廁，設備全數汰舊換新，蹲式廁間全面加裝扶手，並增設無障礙廁、親子廁及混合廁等，照顧不同族群，更使用環保、節能產品，落實環保永續理念。

我是廣告 請繼續往下閱讀

環保局表示，市府修繕的84座老舊公廁中，有48座公廁分別坐落於10處公園內，除更新設備、加裝扶手等友善設施，讓公園公廁明亮又通風外，考量公園使用族群及年齡層特性，其中8處公園設置親子廁間，讓親子可同時如廁，安心又方便。


平時都會到軍功公園散步的王姓夫妻檔說，以前設備比較老舊且環境較髒亂，改善後的廁所看起來很乾淨、很明亮，且有設置物架，使用起來很方便，新增的親子廁所對於孩童來說更有安全感，親子廁所還提供給嬰兒換尿布的架子，讓孩童及家長都可以安心上廁所。


來新都生態公園散步的許小姐表示，廁所以前較灰暗，女生去廁所怕有危險，現在較明亮相對比較安全，廁間都設有扶手，讓老人家使用起來更安全，廁所能有這樣的設施真的超貼心。


環保局長陳宏益表示，市府從108年至112年積極爭取環管署補助公廁修繕經費逾1億3,701萬元，優先改善市場、公園、觀光景點等420座民眾使用頻繁的列管老舊公廁；今年度成功再爭取1,452萬元補助經費，市府也編列經費逾624萬元，至今年4月底各工程案均已開工施作，預計於8月前陸續完工，將可讓33座公園、市場及活動中心等公廁逆齡回春，翻轉公廁「髒、濕、臭」的刻板印象。


環保局再次提醒民眾，共同遵守如廁禮儀並發揮同理心，一起保持「不髒、不濕、不臭」的優質友善如廁空間。

中市第13期重劃區工程完工　全面開放通行

中市協拍影視補助與獎勵　議員應著重台中味

安心餐券65元吃不飽　議員：買不到排骨便當

烏日高鐵特區人口成長　議員：學童「跨溪」上學

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生