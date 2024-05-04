揮別髒濕臭印象　中市84座老舊公廁逆齡回春

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環保局表示，市府修繕的84座老舊公廁中，有48座公廁分別坐落於10處公園內，除更新設備、加裝扶手等友善設施，讓公園公廁明亮又通風外，考量公園使用族群及年齡層特性，其中8處公園設置親子廁間，讓親子可同時如廁，安心又方便。
平時都會到軍功公園散步的王姓夫妻檔說，以前設備比較老舊且環境較髒亂，改善後的廁所看起來很乾淨、很明亮，且有設置物架，使用起來很方便，新增的親子廁所對於孩童來說更有安全感，親子廁所還提供給嬰兒換尿布的架子，讓孩童及家長都可以安心上廁所。
來新都生態公園散步的許小姐表示，廁所以前較灰暗，女生去廁所怕有危險，現在較明亮相對比較安全，廁間都設有扶手，讓老人家使用起來更安全，廁所能有這樣的設施真的超貼心。
環保局長陳宏益表示，市府從108年至112年積極爭取環管署補助公廁修繕經費逾1億3,701萬元，優先改善市場、公園、觀光景點等420座民眾使用頻繁的列管老舊公廁；今年度成功再爭取1,452萬元補助經費，市府也編列經費逾624萬元，至今年4月底各工程案均已開工施作，預計於8月前陸續完工，將可讓33座公園、市場及活動中心等公廁逆齡回春，翻轉公廁「髒、濕、臭」的刻板印象。
環保局再次提醒民眾，共同遵守如廁禮儀並發揮同理心，一起保持「不髒、不濕、不臭」的優質友善如廁空間。