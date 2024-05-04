朴成焄爆《淚之女王》5人群組已死亡！金智媛、金秀賢每次只回3字
近期的話題韓劇《淚之女王》雖然已經完結，不過討論度依舊熱烈，尤其由朴成焄飾演的反派「尹殷盛」更是人氣暴漲，日前朴成焄在受訪時，他坦言這次和金秀賢、金智媛同台飆戲，相當開心，表示2人顏值相配，在對戲時偶爾會冒出「金智媛真漂亮」、「金秀賢好帥」的想法。他還爆料自己其實和劇組演員金秀賢、金智媛、郭東延、李主儐私下居然有個聊天群組，但大家話實在不多，群組形同「死亡」。
記者施以慧／綜合報導
朴成焄笑笑表示，這個群組在殺青後，基本上只有偶爾會討論劇情，他笑稱：「群組已經死亡了，因為MBTI是I型（內向）的人實在太多，在群組裡也只會聊收視率不錯，或是形式上表示『很有趣』、『很不錯』，就這樣。」粉絲也立刻猜出，郭東延肯定就是唯一的那個E人（外向），「I人可以在陌生的地方自顧自的留言，但看到有人跟自己對話就會想逃跑！」、「只有郭東延是ENTJ，所以應該只有他說話」，朴成焄也笑說I人聚在一起，沉默的情況令人害怕。
朴成焄飾演的「尹殷盛」在劇中是個超級大壞蛋，不僅從小就被丟到育幼院，長大後也從未獲得愛，因此對於自己喜歡的人，也就是女主角「洪海仁」相當執著，就算洪海仁曾公開揭露尹殷盛的惡行，但尹殷盛仍然想和海仁結婚，被網友封為「純愛戰神」；只是沒想到朴成焄私底下竟然是個I人，其實他先前就透露過自己常常出席公開場合後，要在家中躺3天才能恢復。
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