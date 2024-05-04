Jordan Poole放假沒閒著！前往倫敦看足球　切爾西還致贈紀念球衣

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現年24歲的Jordan Poole ，本賽季已是他進入NBA後的第5個賽季，前4年他都待在金州勇士，而本賽季則是透過交易轉戰華盛頓巫師。來到巫師的Poole，由於陣中多以年輕球員為主體，他也獲得相當多的上場機會，本賽季他出賽78場比賽，其中有66場為先發出賽，為生涯至今最多，不過本季場均僅得到17.4分，比前2年效力勇士時還來得低。
至於Jordan Poole本賽季下來，也曾發生多次離譜失誤，並屢屢出現「爆笑」場面，成為外界茶餘飯後的消遣對象，他同時也多次入選「俠客烏龍球（Shaqtin' A Fool）」，幾乎可算是節目的固定班底。而巫師本賽季在苦無穩定球員的帶領之下，戰績也相當慘澹，最終以15勝67敗的戰績收官，在東區僅優於墊底的活塞隊。
切爾西也在本場比賽，以2：0擊敗強敵熱刺後，目前在英超排行榜上以51分積分，暫時上升至聯盟第8，輸球的熱刺則以60分積分排名第5。目前已經踢完34場比賽的切爾西，賽季還剩下4場比賽，他們距離第6的曼聯也僅僅只有3分積分差距，下場對手將是排名位居第9的西漢姆聯，能否持續在球季結束前衝刺戰績，也備受關注。
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