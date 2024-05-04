陳芳語不甩謝和弦小三爆料！穿泳衣一抬手露暴力身材 胖了3公斤
歌手陳芳語（Kimberley）日前被網美Keanna影射和前夫謝和弦有一腿，她以假消息回應，謝和弦也說前妻記錯人。陳芳語似乎不受流言影響，近來與樂團「血肉果汁機」鼓手男友彥文飛到泰國普吉島度假，雖然自招增肥3公斤，依然大方分享比基尼照，讓網友一飽眼福。
記者楊穎軒／綜合報導
陳芳語昨（3）日在IG上傳一系列旅遊照，其中一張她挽起長髮，穿三點式泳裝，站在游泳池畔擺拍，豐滿雙峰、狹長事業線見客，比例勻稱的腰線和筆直細腿一覽無遺，還有3張「男友視角」的美照，陳芳語寫下：「這週達成+了三個多公斤的 moi，雖然不在乎體重，但覺得自己很誇張！」
貼文一發出，迅速累計1.6萬人按讚，網友表示：「好讚！妳太瘦了拜託多吃一點」、「還是很美」、「辣妹」、「妳本來就走自然美」、「幸福肥！」
對於女友被指與謝和弦發生關係，彥文公開力挺陳芳語，日前兩人交往滿兩週年，他向陳芳語告白：「謝謝妳教會我那麼多，怎麼做一個好爸爸、好男人、更成熟的人，茫茫人海當中遇見妳是我的福氣。」還霸氣地說：「我會保護妳！」
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