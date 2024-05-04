歡度母親節！高雄親子美食景點大公開

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此外，夢時代、SKM Park Outlets 高雄草衙、大立百貨空中樂園等，不僅好玩還可享受瞎拼購物的樂趣。另推薦位六龜「寶來花賞溫泉公園」，可邊泡湯邊賞山景，同時園內也規劃完善露營車及營地，適合全家一起住宿，享受初夏悠閒。
觀光局補充，高雄旅宿業者祭出母親節超值住宿與餐飲優惠；其中寶來花賞溫泉公園即推出平日湯屋露營車5299元起、豪華狩獵帳3299元起、露營600元起、泡湯999元起的特惠專案。另外，位於駁二特區甫開幕「帕鉑候工所」，鄰近輕軌駁二蓬萊站及大港橋，原為船員等候上船工作之住所，經業者整修改造華麗轉身為水岸輕旅宿，更特別打造設置溜滑梯的親子房，同時也推出母親節限時優惠。
旅宿業推出的餐飲限時好康更是不要錯過，「高雄萬豪酒店」用餐即贈母親節小禮手工餅乾一份，「義大皇家酒店」則推出6人桌菜9,600元起贈果汁暢飲或紅酒1瓶，「福容大飯店 高雄」享用母親節桌菜享獨家優惠、贈送凍檸茶、青春奇肌面膜，「翰品酒店 高雄」桌菜8,800元起，預訂享果汁無限暢飲，「高雄中央公園英迪格酒店」首推西式雙主餐加贈調酒及酒吧免服務費優惠，「比歐緻居眺吧餐酒館」母親節四人套餐限量升級蛋糕。
高市府觀光局表示，除各觀光業者推出的母親節優惠活動外，高雄還有「米其林一星」、「必比登推介」、「米其林入選」等57家《臺灣米其林指南》餐廳名單。歡迎全台民眾帶著心愛媽咪來高雄啖美食、賞美景，歡度不一樣的母親節，相關資訊請上高雄旅遊網查詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！