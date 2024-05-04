中國男「賣燒餅年入百萬」 涉造假！網揪疑點：那為何一堆人躺平
上月29日，「風雲浙商」人才創新創業思享會，在中國杭州市舉辦，來自安徽省的「90後」青年徐宇寧，分享了自己的創業歷程，聲稱自己2020年在杭州開了一家燒餅小店「大宇先森」，當時僅投入3800元（人民幣，下同），第1年營業額就達到了110萬，4年過去了，現在已開出30多家分店，今年的目標是爭取開到100家，勵志情節獲得中國官媒大肆報導。不過，雖然不少中國民眾都認同「腳踏實地終將有收穫」的理念，讚賞徐宇寧的打拚歷程，但也有很多人質疑根本沒當事人說的那麼賺，否則不會還有一堆年輕人選擇躺平。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《自由亞洲電台》報導，徐宇寧的故事播出後，就有中國民眾在微博、抖音等社群媒體留言區質疑，如果3800元投資燒餅店，每年真有100多萬元的營收，那麼無數的年輕人就不會選擇躺平，而是加盟「大宇先森」開燒餅店，幾年下來一定發財，而且徐宇寧說4年做到30多家店，卻不說倒了多少家，屬於有點離奇的發財故事。
有北京、揚州等地的居民，也都在受訪時表示：「這不是在做小燒餅，而是畫大餅，想讓大家異想天開。人家算了一下，要2分鐘賣出1個燒餅，1年要賣多少張才能達到100多萬元的收入。都陸陸續續關閉很多家。」認為燒餅店競爭激烈，隨處可見，如果燒餅生意這麼好做，哪還輪得到徐宇寧去做：「有錢人會想方設法把手插進來，輪不到普通老百姓。現在都在做光伏發電，都在想方設法阻撓小公司營運，都在讓村幹部插手，你不知道（村幹部）設置了多少障礙。」
時事評論人士指出，中國近年經濟形勢不好，不排除是想透過這種虛假宣傳粉飾太平，提供老百姓信心，但事實上根本不可能做到，因為這和制度問題有關，對徐宇寧本人而言，其勵志宣傳是一種行銷手段，最能激發底層民眾鬥志，同時掩蓋社會不公、官民矛盾、以及中國特有的人脈關係等缺點。